Общество

Психолог рассказала о пользе писем Деду Морозу

Писать письма Деду Морозу с детьми полезно, особенно важно это делать до семи-восьми лет, поскольку до этого возраста у ребенка длится фаза «магического мышления», заявила РИА Новости детский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Дарья Михайлова.

«Безусловно, все эти действия со стороны родителей будут укреплять веру ребенка в волшебство. Главное - не перестараться и вовремя понять, когда ему такой способ действий перестал подходить. Если получилось так, что он перерос период "веры в сказку", но в семье есть дети помладше, постарайтесь вовлечь старших ребят в создание волшебных атрибутов праздника для них», - сказала Михайлова.

Она отметила, что фаза "магического мышления" длится у детей примерно до семи-восьми лет, когда развивается способность мыслить, опираясь на факты окружающего мира. Именно благодаря этой стадии ребенок учится отличать реальность от фантазии, правду от лжи, что крайне важно в процессе коммуникации во взрослом возрасте, пояснила специалист.

По ее словам, на этом этапе родителям нужно помогать детям погружаться в мир фантазий, формируя веру в сказочных персонажей. При этом важна совместная атмосфера праздника, добавила Михайлова, призывая взрослых вспомнить свое детство.

«Наверняка у некоторых всплывут воспоминания о папе или дедушке, переодетом в Деда Мороза. А как искусно изготавливался костюм из подручных средств! И как это объединяло взрослых и вдохновляло на проведение праздника! Ни один приглашенный Дед Мороз не сделает ребенка счастливее, если мысли взрослых будут заняты финансовыми или другими вопросами этого мероприятия, вызывающими напряжение», - подчеркнула психолог.