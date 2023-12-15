Общество

Мораторий на проверки бизнеса в области охраны труда предлагают снять в Псковской области

Псковские профсоюзы предлагают отменить мораторий на плановые проверки бизнеса в области охраны труда, поскольку в Псковской области участились случаи травмирования работников на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Совместно с социальными партнёрами в ходе заседания областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений профсоюзы подвели итоги работы за год.

«Напомним, что ни одно решение или проект закона в области социально-трудовой сферы не принимается без должного, детального рассмотрения трёхсторонней комиссии», - подчеркнули в облсовпрофе.

В состав комиссии в рамках системы социального партнёрства входит сторона профсоюзов, работодателей и правительства на паритетных началах. На заседании рассмотрели ситуацию, складывающуюся на рынке труда в Псковской области.

«Отметим, что безработица в регионе ниже, чем в целом по России, и составляет 2,6%. Считаем данный факт положительным, но при этом мы должны понимать, что это и определённый вызов перед экономикой региона! Человеческий ресурс становится самым дефицитным, экономике не хватает рабочих рук. С этим нам всем предстоит работать на опережение», - заметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Также на заседании заслушали доклад о производственном травматизме, представленный руководителем государственной инспекции труда.

Смотрите также Мораторий на проверки бизнеса продлили в России

«К сожалению фиксируется рост травматизма, смертности на рабочих местах. Позиция профсоюзов - отменить мораторий на плановые проверки бизнеса в области охраны труда. Здесь речь уже точно не про "кошмарить бизнес", речь о жизни и здоровье людей. Приняли решение усилить совместную работу по профилактическим проверкам и по результатам работы обратиться в российскую трёхстороннюю комиссию с предложением рассмотреть вопрос о необходимости отмены моратория», - поделился Игорь Иванов.

Смотрите также Игорь Иванов: Несчастные случаи на производстве участились в Псковской области

Также сторона работодателей на заседании рассказала о наиболее социально-ответственных предприятиях региона. «Отрадно, что на многих из представленных предприятий функционирует профсоюз и заключён коллективный договор. Принято решение популяризировать и транслировать положительный опыт наполнения социального пакета для людей труда», - отметил глава облсовпрофа.

«Отдельно проговорили тему медицинских осмотров и диспансеризации. К сожалению, показатели неудовлетворительные, нам всем необходимо проявить сознательность и максимальную ответственность. Тему с контроля не снимаем!» - подчеркнули Игорь Иванов.

В завершение профсоюзы представили доклад о реализации регионального соглашения между правительством, РСПП и профсоюзами. «В настоящее время обновлённое соглашение согласовано всеми сторонами, рассчитываем в ближайшее время на подписание. Целый ряд нужных поправок и предложений профсоюзов были проработаны и одобрены. Работаем!» - заключил Игорь Иванов.