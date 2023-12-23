Общество

Более 300 тысяч яиц по 15 рублей за штуку закупают для социальных учреждений Псковской области

Куриные столовые яйца первой категории закупают для 40 учреждений социальной защиты в Псковской области на 2024 год. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет 4 млн 989 тысяч 254 рубля 40 копеек. В обосновании этой суммы указано, что цена одного яйца – 15 рублей 60 копеек.

В список социальных учреждений, для которых закупают яйца, вошли:

Центр социального обслуживания Стругокрасненского района – 2700 яиц;

Локнянский специальный дом-интернат – 4550 яиц;

Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов – 30 345 яиц;

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова - 5 950 яиц

Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Порховский район) – 4500 яиц;

Центр социального обслуживания Великолукского района – 6006 яиц;

Гдовский дом интернат для престарелых и инвалидов – 3 960 яиц;

Областной центр семьи (Псков) – 2700 яиц;

Центр социального обслуживания Новоржевского района – 4640 яиц;

Центр социального обслуживания Бежаницкого района – 4560 яиц;

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района – 10 440 яиц;

Локнянский дом-интернат – 5400 яиц;

Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов – 3600 яиц;

Лавровский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Печорский район) – 6120 яиц;

Дновский дом-интернат – 4095 яиц;

Пушкиногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» - 5300 яиц;

Центр социального обслуживания Новосокольнического района – 5000 яиц;

Плюсский специальный дом-интернат – 5400 яиц;

Центр социального обслуживания Дедовичского района – 1500 яиц;

Первомайский дом-интернат (Палкинский район) – 29 000 яиц;

Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Локнянский район) – 2460 яиц;

Бельско-Устьенский дом-интернат (Порховский район) – 9000 яиц;

Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Островский район) – 9500 яиц;

Усмынский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Куньинский район) – 2000 яиц;

Центр социального обслуживания Порховского района – 2500 яиц;

Моринский дом-интернат (Дновский район) – 4320 яиц;

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки – 13 100 яиц;

Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Бежаницкий район) – 4460 яиц;

Центр социального обслуживания Себежского района – 2900 яиц;

Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов – 6300 яиц;

Дарьинский дом-интернат (Островский район) – 5040 яиц;

Красногородский дом-интернат – 28 600 яиц;

Торошинский дом-интернат (Псковский район) – 5650 яиц;

Пожеревецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов (Дедовичский район) – 3498 яиц;

Бобровский дом-интернат (Печорский район) – 9800 яиц;

Центр социального обслуживания Островского района – 4500 яиц;

Болгатовский дом-интернат (Опочецкий район) – 14 600 яиц;

Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов – 2275 яиц;

Середкинский дом-интернат (Псковский район) – 8840 яиц;

Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов – 34 715 яиц.

Общее количество яиц – 319 824.

Поставщика определят в ходе электронного аукциона 9 января. Период поставки яиц – с 1 января по 30 июня 2024 года не реже одного раза в неделю в зависимости от потребности заказчиков.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что рост цен на яйца - это сбой в работе правительства, и пообещал, что необходимые меры будут приняты.

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Согласно данным Псковстата, куриные яйца в Псковской области в ноябре 2023 года подорожали на 22,8%.