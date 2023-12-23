Фотофакт: Барсику на набережной реки Великой привязали новогодний шарик

Декоративной скульптурной композиции «Барсик – символ города Пскова» привязали новогодний шарик. Фотография опубликована в группе «Регион-60, Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Татьяна Соловьева / «ВКонтакте»
Данный Барсик находится на смотровой площадке на улице Воеводы Шуйского.
Напомним, высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.