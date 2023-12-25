Общество

Футбольный мастер-класс для детей провели игроки ФК «Псков»

Урок физкультуры для школьников лицея №4 провели игроки футбольного клуба «Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото здесь и далее: спортивный журналист Андрей Лупанов

Футболисты ФК «Псков» Дмитрий Рыбаков, Владимир Макеев и Даниил Петмансон, выступавшие в прошедшем сезоне в ЮФЛ Северо-Запад-2, провели футбольный мастер-класс для учеников 4-го класса многопрофильного лицея №4.

Игроки ЮФЛ в спортзале псковской школы поделились опытом и продемонстрировали учащимся несколько упражнений для тренировки ведения и точной передачи мяча. Во второй половине урока состоялся увлекательный футбольный матч.