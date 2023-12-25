Общество

Игорь Максимов: Буквально через пару дней мы начнем писать новую историю

Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов поздравил работников организации с наступающими праздниками. Видеопоздравление опубликовано в сообществе «Псковские тепловые сети» социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые работники "Псковских тепловых сетей", примите искренние поздравления с Наступающим 2024 годом! Буквально через несколько дней уйдет в прошлое 2023 год, год нашей жизни, в котором было всякое, и победы и неудачи, разочарование и радость. Это был год интенсивного и напряженного труда. Буквально через пару дней мы начнем писать новую историю - в новом году, и пусть она будет такой же радостной, удачной и здоровой. Также мы поздравляем всех своих друзей, соратников, коллег, смежников, всех, кому дорог наш город, кому дорого тепло. С праздником, дорогие друзья!» - отметил Игорь Максимов.