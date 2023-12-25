Общество

Татьяна Пасман: Уходящий год был непростым, но очень разнообразным

Впечатлениями об уходящем годе и о планах на 2024-й поделилась доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Фото: ПЛН

«Уходящий год был непростым, но очень богатым и разнообразным на всевозможные события, встречи и сюрпризы. Однообразно сложным я бы его не назвала. В этом году мы смогли сохранить свою команду и это очень важный итог. Бывает так, что рассыпаются даже очень крепкие содружества, но нас это непростое время не сломало, а только укрепило. Этот год был интересен и тем что, мы нашли несколько значимых конструктивных идей по развитию нашего города, которые хотим продолжить продвигать в дальнейшем. Моя команда нашла две идеи для развития, и я очень благодарна своим коллегам за это. Первая идея касается создания арт-парка современного искусства в городе Пскове, который поможет сделать город ещё более привлекательным для туристов. А также привлечь сюда молодёжную аудиторию. Этот проект может стать местом сотрудничества творцов разных видов искусства. И сейчас мы ищем место и тех людей, которые смогут нам помочь эту идею реализовать. Вторая идея связана с изданием трудов почетного псковича Натана Левина, при грантовой, общественной и местной поддержке. Возможность найти эти идеи стала знаковым моментом», – поделилась Татьяна Пасман.

Кроме того, она рассказала, как будет праздновать Новый Год: «Это встреча праздника в кругу близких и друзей. Кроме того, накануне по традиции состоится новогодняя встреча с коллегами. Новый год - это либо домашний, либо путешествующий праздник. И в этом году он будет домашним»

Татьяна Пасман поздравила псковичей с наступающим Новым Годом и пожелала радостных дней и событий, которые стали бы судьбоносными.