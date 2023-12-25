Общество

Около 9 тысяч детей посетили губернаторские елки в Псковской области

Новогодние представления губернаторской елки состоялись в Пскове — в Ледовом дворце областной столицы юные зрители увидели шоу «Бременские музыканты на льду». Мероприятие прошло в поддержку большого семейного проекта «Всей семьей» — он запущен в преддверии Года семьи в России, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Андрей Степанов

Герои сказки в исполнении виртуозов на льду обрели новые, близкие современным детям облики: пес, жонглирующий волшебными кольцами; петух, исполняющий акробатические трюки; кот, показывающий магические фокусы на льду; сыщик, похищающий принцессу прямо с ледовой арены. Ожившая на льду сказка в окружении видео-декораций и современной обработки известных всем с детства мелодий подарила яркие впечатления гостям ледового представления всех возрастов, рассказали в правительстве.

Представления за 2 дня посетили более 6 тысяч ребят — дети участников специальной военной операции, дети из многодетных и малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети беженцев.

В Великих Луках представления губернаторской елки прошли в Великолукском театре драмы. Для детей артисты приготовили спектакли «Кафе «Птичий хвост» и «Новый год наоборот». Мероприятия посетили порядка 3 тысяч детей.

Детям указанных категорий вручены более 26 тысяч сладких подарков. Партия новогодних подарков также отправлена детям в Херсонскую область.