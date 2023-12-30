Общество

Александр Котов: Пусть 2024 год станет временем новых идей, возможностей и перспектив

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ещё один год уходит в историю. Мы провожаем его, вспоминая самые значимые события, радости и печали – это праздничное время всегда отмечено символическим смыслом, пониманием прожитого и надеждами на добрые перемены. Уходящий год сделал всех нас ещё чуть мудрее и сильнее, доказал особую ценность верности принципам и твёрдости духа, безусловной любви и уважения к своей земле, стране, Родине, способности эффективно работать в меняющихся условиях, быть частью надёжной сплочённой команды», - отметил Александр Котов.

«В новый этап мы вступаем с верой в победу справедливости и силу нашего единения, - подчеркнул спикер регионального парламента. - В России 2024 год объявлен Годом семьи. Пусть он будет наполнен сердечным теплом общения с родными и близкими, домашним уютом и благополучием, станет временем созидания и роста, новых идей, возможностей и перспектив! Счастья, здоровья, мира и добра в Новом 2024 году!»