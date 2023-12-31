Общество

В Псковской области снят запрет на запуск фейерверков до 10:00 2 января

С 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов Псковской области разрешено использовать пиротехнические изделия. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Михаил Ведерников.

«Рассчитываю, что жители и гости нашей области внимательно отнесутся к ограничениям по запуску салютов, которые сохранятся на остальные новогодние выходные дни», – отмечал Михаил Ведерников.

Смотрите также В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь

Напомним, фейерверка и культурно-массовых мероприятий в Пскове в новогоднюю ночь не будет.

Смотрите также Новогодний фейерверк отменили в Великих Луках

Фейерверк в Великих Луках в новогоднюю ночь также отменен.