В Псковской области снят запрет на запуск фейерверков до 10:00 2 января

С 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов Псковской области разрешено использовать пиротехнические изделия. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Михаил Ведерников.
«Рассчитываю, что жители и гости нашей области внимательно отнесутся к ограничениям по запуску салютов, которые сохранятся на остальные новогодние выходные дни», – отмечал Михаил Ведерников.
Напомним, фейерверка и культурно-массовых мероприятий в Пскове в новогоднюю ночь не будет.
Фейерверк в Великих Луках в новогоднюю ночь также отменен.