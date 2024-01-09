Общество

Псковский губернатор объяснил, как будет действовать закон о запрете склонения к аборту

Постановление о мерах по реализации закона «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области» подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что теперь беременные женщины и иные граждане могут сообщить о факте склонения беременной к аборту и свои контактные данные в комитет по здравоохранению, комитет по социальной защите, комитет по труду и занятости, комитет по образованию, комитет по спорту, комитет по культуре, комитет по региональному контролю и надзору или в правительство Псковской области.

Каждый из перечисленных комитетов:

Утвердит перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Разместит на своих официальных сайтах информацию, как гражданам можно оставить обращение.

«Наша задача – сделать всё возможное, чтобы счастливых семей в нашей области было больше», - добавил губернатор.

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Напомним, 25 декабря 2023 года депутаты Псковского областного Собрания на сессии приняли проект закона «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области».