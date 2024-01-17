Общество

Андрей Горкунов: Проблема с волками на территории Псковской области всегда была и будет

Проблема с волками всегда была и будет на территории Псковской области. Об этом заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Эта проблема всегда была, есть и будет, волки всегда совершали нападения, в том числе на домашних животных. Популяция волков стабильна, роста численности не наблюдается. Активность их начинается в момент обучения выводка охоте - осень и зима. Сейчас начинается период размножения. Встретить волка случайно практически нереально, они очень осторожны. Волк приходит сам, и не к вам, а к собаке, на цепи собака практически беспомощна», - рассказал Андрей Горкунов.

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Он связал развитие этой темы в социальных сетях и информационной повестке с развитием социальных сетей и СМИ. При этом держать популяцию под контролем и проводить отстрел волков необходимо, так как естественных конкурентов и врагов у хищников практически нет, и весь выводок волчицы доживает до взрослого возраста.