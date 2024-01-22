Общество

Борис Елкин: Старт строительства пешеходного моста зависит от поставки материалов

Когда через реку Пскову начнут строить пешеходный мост, зависит от поставки материалов. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Старт работ зависит от поставок материалов. Предварительно уже с подрядчиком это обсуждалось. Вопрос замыкается в поставке металлоконструкций для пролетного строения, и относительно этой даты мы будем приступать к работам. Вопрос сейчас прорабатывается, чтобы не было простоев, чтобы не сделать, грубо говоря, опоры моста и благоустройство, а самого моста не будет», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что завершить строительство моста планируют летом 2024 года. Также градоначальник рассказал, что визуально пешеходный мост должен быть легким.

«Конструкция моста, как и планировалось, должна быть достаточно легкой — не в плане веса, а в плане восприятия человеческим глазом. Мы понимаем, что вокруг у нас много объектов культурного наследия и главный, конечно, это наш Псковский кремль, который является доминантой. Соответственно, построенный мост не должен нарушать визуальное восприятие данного места, но быть функциональным с точки зрения пешеходной доступности», - сказал Борис Елкин.

Смотрите также Мост в камуфляже

Мост, продолжил градоначальник, исключительно пешеходный, он не рассчитан на автомобильные нагрузки. Пролетное строение будет выполнено из металлической балки, будет сделано перильное ограждение — также максимально нейтральное, чтобы не привлекать к себе внимание.

«По сути задача — построить мост, который будет выдерживать нагрузки в том числе ледовые, потому что мы знаем, что Пскова поднимается, бывает, достаточно высоко. На это он будет рассчитан», - пояснил глава Пскова.

Мост будет находиться на одном уровне с действующими пешеходными дорожками, никаких подъемов не предусмотрено.

Стоимость объекта составит порядка 180 млн рублей. Строительством моста займется строительная компания «Балтийский берег».

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета.