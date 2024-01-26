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Цветы от Псковской области возложили на Пискаревском кладбище в память о защитниках Ленинграда

Центральное памятное мероприятие в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — торжественно-траурная церемония возложения венков на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. У монумента «Мать-Родина» собралось огромное количество людей — колонна, в которой вместе прошли представители власти, волонтеры, семьи с детьми, а также защитники и жители блокадного города, растянулась на всю Аллею Памяти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии с официального сайта администрации Санкт-Петербурга

По центральной аллее к монументу «Мать — Родина» прошли свидетели страшных дней блокады, представители разных поколений, чьи отцы, деды и прадеды приближали день ленинградской победы.

По поручению губернатора региона Михаила Ведерникова Псковскую область на мероприятии представляет его первый заместитель Денис Салий, который вместе с другими официальными лицами и ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к подножию монумента. Для участия в юбилее Ленинградской Победы в город на Неве прибыло 37 зарубежных делегаций и представители 50 субъектов Российской Федерации.

В дни юбилея Санкт-Петербург проведет более 200 мероприятий, посвященных героической странице военной истории страны. Город чтит память погибших жителей и вспоминает о подвиге, который совершили ленинградцы в годы Великой Отечественной войны. Псковский ветеран Великой Отечественной войны Лариса Кравцова, награжденная знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тоже принимала в некоторых из них участие. Уже более 20 лет она возглавляет Псковскую областную общественную организацию «Блокадники Ленинграда». 29-го съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

В Пскове в 80-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с ветеранами-блокадниками, которые в этот памятный день приехали в Псков из разных муниципальных образований. Глава региона поблагодарил ветеранов за активное участие в воспитании подрастающего поколения, вручив региональные награды и памятные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Позже на Могиле Неизвестного солдата в Пскове прошла торжественная церемония возложения цветов в память о жертвах осажденного Ленинграда.

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В эти памятные дни по просьбам ветеранов состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра, где прозвучит симфония № 7 «Ленинградская» авторства Дмитрия Шостаковича. На данный момент в Псковской области проживает один ветеран, награжденный медалью «За оборону Ленинграда», а также 151 ветеран — обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда».

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Напомним, блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти 900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.