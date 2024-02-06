Общество

Не про любовь

В Псковской области стали чаще фиксировать случаи домашнего насилия. В УМВД тенденцию связывают с ростом выявляемости и повышением внимания общества к данным вопросам. Между тем, многие агрессоры всё ещё остаются безнаказанными по той простой причине, что их жертвы молчат и не обращаются за помощью.

Как распознать насилие на первых стадиях и противостоять обидчику без ущерба для психологического и физического здоровья? Что делать, если ситуация вышла из-под контроля? Каким мифам не стоит доверять, чтобы не разрушить свою жизнь? Ответы на эти и другие вопросы — в материале Псковской Ленты Новостей.

Мифы и правда

Процент обращений в полицию пострадавших от насилия меняется в сторону увеличения — это заметили и в областной общественной организации «Независимый социальный женский центр». «Люди стали говорить об этом, кризисные центры стали привлекать больше внимания к этой теме. Люди начинают понимать, что если в семье происходит насилие, - это не нормально, это не нужно терпеть, нужно предпринимать какие-то действия», - подтвердила тенденцию руководитель организации, кризисный консультант, психолог Елена Яблочкина.

Проблемам домашнего насилия были посвящены программы «Семейные ценности» и «PRO-ПРАВО» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В частности, речь шла о распространённых мифах, из-за которых многие пострадавшие могут годами подвергаться издевательствам со стороны близких. Самый популярный - «бьёт, значит любит». Специалисты утверждают: любые насильственные действия к любви никакого отношения не имеют.

Неверно порой трактуются и слова о том, что «милые бранятся - только тешатся». Здесь важно не путать обычные бытовые конфликты с насилием. Последнее всегда имеет последствия и является преступлением.

Елена Яблочкина подчеркнула, что в конфликте стороны общаются на равных с целью договориться, а в насилии один человек подавляет другого, чтобы обрести над ним власть и контроль.

«В конфликте всегда есть начало и завершение, в насилии о договоренностях речи не идет. Как бы себя не вел пострадавший, от него ничего не зависит», - пояснила кризисный консультант.

Она заметила, что подавляемый партнёр всегда испытывает страх. «Я не могу сказать этому человеку всё, что хочу, я начинаю его бояться», - вот один из главных индикаторов насилия.

Ещё один миф: «Я сразу узнаю человека, который склонен к насилию», или «Все агрессоры - психически нездоровые люди». По данным специалистов, домашнее насилие может процветать в разных семьях вне зависимости от уровня образования, жизни и материального достатка. Агрессором может быть приятный с виду мужчина, который ладит с коллегами на работе, хорошо общается с родственниками. При этом дома он совершает противоправные действия в отношении своей жены. Психолог уточнила: различное поведение в разных ситуациях говорит о том, что человек может себя контролировать.

Мифы и стереотипы могут привести к тому, что жертва окажется в ловушке: заговорит о том, что муж совершает насилие, а ей никто не поверит - мол, «быть такого не может, такой приличный семьянин».

Замкнутый круг

По статистике, больше 90% пострадавших от домашнего насилия - это женщины. Также наиболее незащищенной частью населения, в отношении которой совершаются преступления в сфере семейно-бытовых отношений, являются несовершеннолетние.

О масштабах «бедствия» судить сложно, так как официальные цифры сильно отличаются от реальной картины. В Независимый социальный женский центр и к правоохранителям обычно обращаются только по фактам физического насилия, когда ситуация уже вышла из-под контроля и остро встал вопрос безопасности жертвы.

Помимо насилия, которое сопряжено с физическим воздействием, есть и другие виды. Например, психологическое - оскорбления, унижения, обесценивание, отсутствие должного внимания, игнорирование. Также специалисты выделяют экономическое насилие - это ограничение в финансах, в том числе выдача денег под строгий отчёт или полный запрет на распоряжение средствами.

Ещё один вид - сексуализированное насилие. Это одна из самых щепетильных тем, которую жертвы стараются замалчивать. За все время работы Независимого женского центра в него обратились всего две женщины с подобного рода вопросами. «Считается, если в паспорте есть штамп, все уже друг другу должны. Но это не значит, что при любом случае нужно вступать в сексуальные отношения. Это дело добровольное, нужно договариваться», - описала суть проблемы Елена Яблочкина.

Она подчеркнула, что насилие - это всегда повторяющиеся действия, цикл которых со временем увеличивается. И если жертва попала в этот замкнутый круг, выбраться из него крайне сложно. При этом сами пострадавшие зачастую осознают всё происходящее и его цикличность.

Психологи выделяют следующие фазы: напряжение - насилие - «медовый месяц». Сперва жертва испытывает страх, после подвергается насилию, затем «тает» от извинений обидчика.

«Больше такого никогда не повторится», «Я это сделал, чтобы наша семья стала лучше», дарит подарки, вспоминает все хорошие моменты, которые были ранее - таково поведение агрессора на стадии примирения. Через какой-то период снова возникает напряжение - и далее по кругу.

Со временем фаза примирения уходит. Насилие начинает ужесточаться и учащаться, приобретать жесткий, извращенный характер.

Тревожные звоночки

Домашнее насилие является серьезной проблемой, которая оказывает разрушительное влияние на жизнь многих людей. Как избежать подобного сценария в своей жизни? Есть некоторые «симптомы», на которые следует обращать внимание во время «конфетно-букетного периода». Их перечислила практикующий психолог Олеся Бабурина:

Как правило, у потенциальных насильников развитие отношений идет молниеносно, такой мужчина уже через несколько дней может сделать предложение руки и сердца.

Такие мужчины говорят своей избраннице, что она единственный свет в оконце его жизни, и до этого он встречал только ужасных, завистливых, корыстных женщин. А вот она – просто идеал.

В процессе ухаживания возможны периодические резкие выпады в чей-либо адрес. Если он периодически срывается на вас или других людей, то велика вероятность, что это агрессор. Тут главное не впасть в иллюзию, что срывы - это временно.

Такой мужчина всегда прав, а если и делает что-то не очень хорошее, то его принудили к этому, заставили так поступить, у него не было выбора.

Домашние насильники прекрасно ухаживают, они просто обволакивают своей заботой и любовью. Всё просто — жертву нужно заманить. Даже после акта насилия эти мужчины умеют так заново обаять, что она раз за разом возвращается.

Они могут лгать, не моргнув глазом. Если вы знаете правду и видите, что ваш потенциальный партнер излагает её по-своему, при этом на его лице ничего не заметно, следует насторожиться.

Часто потенциальные домашние насильники долгое время не предъявляют претензий. Они не выясняют отношения, а если это и происходит, то в проигрыше в подавляющем большинстве случаев остаётся жертва.

С первых дней знакомства он устанавливает над вами контроль. Где вы, что делаете, с кем вы — все это ему нужно знать. Часто он настаивает на том, чтобы женщина прекратила знакомства, встречи с недостойными с его точки зрения людьми.

«Как итог, женщина остается одна, единственный самый близкий человек, от которого она будет во многом зависеть, - это её мужчина. И вот тут-то мышеловка, как правило, захлопывается. Думаю, что если женщина хорошо слушает себя, умеет выстраивать границы в отношениях, такой союз просто не случится. Иначе устоять рядом с таким мужчиной довольно сложно. Женщина удерживается рядом за счет страха остаться одной, ввиду пошатнувшейся самооценки, за счет вины, думает, что это она что-то делает не так», - отметила Олеся Бабурина.

Ещё один «тревожный звоночек», на который советуют обращать внимание психологи, - это ревность, которую можно принять за активные ухаживания. Грубость по отношению к животным — также признак зашкаливающей агрессии.

Также рекомендуется узнать о семье родителей партнера. «Часто мы берем модель отношений со своей семьи. Поэтому важно, чтобы дети не видели выстраивания отношений через силу, крик, давление», - подчеркнула Елена Яблочкина.

План безопасности

По мнению психологов, чаще всего жертвами насильников становятся именно люди, имевшие негативный опыт в детстве. «Били родители, или она была свидетелем домашнего насилия в своих детско-родительских отношениях. Если вы привлекаете в свою жизнь тиранов и абьюзеров, значит, у вас есть потребность в реализации детских программ и травм, - привела пример Олеся Бабурина. - Но это не значит, что нужно идти в эти «отработки». Это значит, что пришло время повзрослеть, пролечить свои детские травмы, обезопасить себя и свое будущее. Работать с самооценкой и выстраиванием границ».

Психолог подчеркнула, что женщина, которая никогда в прошлом не получала опыт насилия, ни минуты не останется в абьюзивных отношениях. Она либо не выберет себе такого мужчину, либо при первой же попытке насилия, «вылетит» из этих отношений, не раздумывая и не давая никаких шансов на исправление.

Если насилие длится много лет, уйти от тирана не просто. Психика, которая долгое время находилась в состоянии постоянного стресса и страха, ломается. «Срабатывают защитные механизмы, которые помогают жертве адаптироваться к травмирующей ситуации и выжить в ней. Например, это может выражаться в оправдании партнера и его поведения и, соответственно, самообвинении ("он ведет себя со мной таким образом не просто так, я это заслужила"), в отрицании проблемы ("бьет, значит любит"), в надежде, что партнер изменится, в акцентировании внимания на каких-то положительных качествах партнёра (он хорошо зарабатывает, после сцен с насилием становится добрым и ласковым). Жертва находится в настоящей ловушке, постоянном стрессе и усталости», - пояснила Олеся Бабурина.

Она напомнила: «Бьет, значит бьёт. Если бьет, значит любит бить. И с любовью здесь нет ничего общего». Способ выйти из этого порочного круга только один — обратиться за помощью к близким, в правоохранительные органы, в кризисные центры, получить консультацию юриста.

В Псковской области жертвы домашнего насилия могут получить бесплатную помощь в Независимом социальном женском центре . Контактный телефон: (8112) 75-45-45 с 10 до 18. Все звонки анонимны и конфиденциальны.

Всероссийский телефон доверия: 8-800-7000-600.

В центре оказывают не только индивидуальную и групповую психологическую помощь. Жертвам насилия доступны юридические услуги, при необходимости — адвокатское сопровождение в суде. По телефону доверия можно записаться на очный приём или получить консультацию. Первым делом специалисты помогут составить «план безопасности».

Елена Яблочкина подчеркнула, что в ситуациях насилия на кону часто стоит жизнь человека. Жертва может получить сильные повреждения, либо сама причинит вред здоровью обидчика, находясь в состоянии аффекта. Исход может быть трагичным.

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Поэтому жертве сперва нужно добраться до безопасного места. Если побои и увечья наносятся здесь и сейчас, если есть реальная угроза, следует максимально быстро спасать себя и детей, без промедления вызывать полицию.

В дальнейшем специалисты советуют не пренебрегать помощью, которую предлагают друзья и знакомые, и обратиться к психологу.

«Очень важна работа с психологом в безопасной и доверительной атмосфере. Возможность открыто выразить свои чувства, эмоции (страх, стыд, вина, тревога, грусть, обида). Также важно получить опыт и навык самостоятельно справляться с этими эмоциями. Часто, когда человек рассказывает, он начинает слышать себя со стороны и сам ужасается от того, что говорит. В такой атмосфере жертва может почувствовать себя услышанной, понятой и поддержанной, что является первым шагом к ее психологическому выздоровлению», - подчеркнула Олеся Бабурина.

Она добавила, что одной из важных задач психологического консультирования является помощь жертвам домашнего насилия в развитии стратегий выживания и самозащиты. Психолог работает с жертвой, чтобы помочь ей осознать свои права, установить границы и научиться адекватно реагировать на насилие и угрозы. Психолог также может предоставить информацию о ресурсах и услугах, доступных для жертв насилия, помочь им в поиске необходимой помощи и поддержки.

Важно понимать, что само по себе и за закрытыми дверями оно никогда не разрешится. Цикл насилия разрывается только тогда, когда жертва обращается за помощью и рассказывает кому-то о своей проблеме. Перед этим важно понять, что такой способ выстраивания отношений - это не норма, так не должно быть. Ни в коем случае нельзя игнорировать всё, что выходит за рамки конфликтов.

Ульяна Лаблюк