Общество

Президент призвал к 2030 году сократить уровень бедности среди многодетных вдвое

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%, а среди многодетных семей - вдвое.

Фото: пресс-служба Кремля

«Хочу повторить: проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей уровень бедности составляет более 30%», - сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

Он заявил при этом, что «необходимо поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в РФ стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%», пишет «Интерфакс».

Таким образом, подчеркнул глава государства, особый акцент должен быть сделан на снижении уровня бедности.

«В целом борьба с бедностью - это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для семей», - отметил Путин.