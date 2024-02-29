Общество

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП

Президент РФ Владимир Путин предложил довести расходы государства и частных лиц на науку до 2% от ВВП к 2030 году.

«Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в науку и довести их долю до 2% процентов ВВП к 2030 году, и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира», - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 29 февраля.

Он подчеркнул при этом, что «существенно должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса - не менее чем вдвое к 2030 году», пишет «Интерфакс».

Глава государства указал на важность эффективности подобных вложений. «Конечно же, главное - это эффективность таких вложений, речь идет о достижении конкретных научных результатов в каждом конкретном случае», - сказал Путин.