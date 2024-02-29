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Наталья Горбачева: Многие нововведения, озвученные президентом в послании, актуальны для Псковской области

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля затронул все сферы жизни общества. Видно, что он думает не только о всей стране, но и о каждом человеке в отдельности, заявила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева, которая присутствовала на оглашении послания президента в составе делегации региона.

«Меня переполняют эмоции. Очень трудно все осознать. Сначала я пыталась считать, перечислять, какие тезисы озвучил Владимир Владимирович, сколько нововведений нас ждут. Поверьте, я сбилась со счета. По всем отраслям, по всем сторонам нашей жизни наш президент выступил, он думает не только обо всей стране, а думает, наверное, о каждом человеке. И присутствующие на оглашении послания, и те, кто смотрели трансляцию, могли для себя что-то найти», - поделилась Наталья Горбачева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Многие нововведения, озвученные президентом, актуальны для Псковской области, продолжила Наталья Горбачева. «Например, регионам России спишут две трети бюджетных долгов. Сами понимаете, тут даже те, кто не имеет отношение к экономике, были в восторге», - заметила она.

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Также она выделила изменения, которые касаются сферы образования. «Я внимательно и с огромным удовольствием слушала весь блок, касающийся образования. Не только строительство школ будет продолжено, будет также начат капитальный ремонт детсадов, продолжен капремонт старых школьных зданий. И все это говорилось с такой уверенностью, что ни у кого не возникло сомнений, что это будет», - подчеркнула Наталья Горбачева.