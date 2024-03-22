Общество

Спасшего более 100 человек в «Крокусе» школьника представили к награде

Награду за смелость вручат 15-летнему школьнику Исламу Халилову, спасшему более 100 людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 24 марта сообщили в Совете муфтиев России.

Отмечается, что Ислам и его семья являются прихожанами Московской соборной мечети. Школьника наградит муфтий Равиль Гайнутдин.

«В благословенный пятничный день джума-намаза в священный месяц Рамадан в стенах Московской соборной мечети нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России «За заслуги», — говорится на сайте Совета муфтиев.

Ислам Халилов в день теракта подрабатывал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле». Когда в здании раздались выстрелы, 15-летний школьник встал на пути потока людей и взял на себя функции регулировщика, направляя бегущих к выходу. Когда подросток увидел, что большая группа в панике направилась в тупик, он повел посетителей за собой. Вся следовавшая за Исламом группа смогла выбраться из здания без пострадавших, пишут «Известия».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Генпрокуратура РФ сообщила, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы, по словам очевидцев, подожгли концертный зал, в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с трагедией объявил 24 марта днем общенационального траура.