Сотовые операторы начали отменять плату за звонки на телефоны экстренных служб

ТАСС также направил запрос в пресс-службу «Мегафона».

«"Билайн" обнулил плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб», - сообщили в пресс-службе этого оператора. «МТС обнулил стоимость звонков на горячие линии экстренных служб в Москве», - рассказали в свою очередь в пресс-службе МТС.

Tele2 также сообщил об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб в связи с трагедией. «Абоненты всех тарифных планов смогут бесплатно звонить на номера телефонов экстренных служб, включая горячую линию Министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка», - рассказали в пресс-службе оператора.