Копию колокола Софии Новгородской вручили Псковскому областному Собранию депутатов

Копию колокола Софии Новгородской вручил Псковскому областному Собранию депутатов председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию регионального парламента, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Вы упоминали, что на 25-летие решили сделать колокол. Хочу как символ нашей дружбы подарить вам копию колокола Софии Новгородской», - сказал Юрий Бобрышев и выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество.
Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе 30 лет назад, 8 апреля 1994 года. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.
Созданию первого в истории региона законодательного органа предшествовал глобальный политический кризис, который привёл к ликвидации представительных органов государственной власти России.
За 30-летнний период четырежды менялся численный состав депутатского корпуса и принцип его формирования. Первый созыв состоял из 21 депутата-одномандатника, в третьем выборы впервые прошли по смешанной системе, появились депутаты, избранные по партийным спискам, а общее число увеличилось до 33-х. С четвёртого по шестой созыв псковичи выбирали 44 депутатов, половину – по округам, половину по спискам партий. В действующем седьмом созыве, избранном в сентябре 2021 года, 26 депутатов, 13 из которых избраны в округах. Срок полномочий созыва составляет 5 лет.
Подробно об истории регионального парламента рассказывает специальный проект «Собрание» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Со всеми выпусками программы можно ознакомиться по ссылкам ниже.