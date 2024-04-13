Общество

С обсуждения темы обращения с ТКО начнётся очередная сессия Собрания 23 апреля

С обсуждения проблем, связанных с обращением твёрдых коммунальных отходов на территории региона, начнётся очередная сессия областного Собрания депутатов. Совет законодательного органа назначил заседание на 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Дата обусловлена необходимостью срочного принятия областного закона, подготовленного во исполнение поручений президента РФ – документ вводит новые меры социальной поддержки многодетных семей. Также в повестку включены доклады трёх уполномоченных, вопрос о назначении мирового судьи и семерых членов нового состава Общественной палаты.

С предложением вновь вернуться к теме обращения с ТКО на парламентском часе ещё до «новогоднего мусорного коллапса» выступил руководитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский. Вопрос получил новое звучание после экстренного принятия закона, наделившего губернатора правом устанавливать правила осуществления деятельности регоператоров, включая возможность лишения статуса.

«Вопросов к регоператору накопилось много – настолько, что даже губернатору пришлось лично вмешаться. Ситуацией в округах, на местах депутаты в основном владеют, но хотелось бы заслушать информацию в целом», - отметил спикер Собрания Александр Котов.

По общему решению с докладом на сессию будет приглашён председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, а в качестве содокладчика – директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв. Кроме того, депутаты высказали пожелание получить актуальные сведения о строительстве Экотехнопарка в Палкинском районе и предложили пригласить на заседание руководство подрядной организации, реализующей проект.

Также Александр Котов сообщил о перспективе назначения ещё одной, внеочередной, сессии в первых числах мая. «В настоящее время шесть районов области проводят предусмотренные законодательством процедуры для преобразования в муниципальные округа. Чтобы выборы в новые органы местного самоуправления можно было провести в Единый день голосования, нам необходимо принять законы в установленные сроки», - сообщил коллегам спикер. Точная дата заседания будет утверждена позже.