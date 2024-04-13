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Общество

Григорий Стороненков о ТОСах, переезде библиотеки и кабинете педиатра

18.04.2024 16:43|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 апреля стал депутат Псковской городской Думы по 12-му одномандатному избирательному округу, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков. Разговор коснулся широкого круга вопросов, связанных с его депутатской деятельностью. Как решить проблему переполненности школы №3? Когда в микрорайоне появится кабинет педиатра? О чем просят депутата псковичи на личных встречах? Доволен ли Григорий Стороненков результатом работы созданных в округе ТОСов? На эти и другие вопросы депутат ответил в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой. 

 

Итоги контрольного выезда на округ №12

- Недавно на ваш округ был контрольный выезд. Это такая форма посещения округа не только депутатами, но и большой делегацией городской исполнительной власти, в данном случае вместе с главой города. Удалось посетить все «болевые точки» или что-то не успели? 

- Посетили максимально возможное количество «болевых точек». Было учтено абсолютно все. Я очень доволен выездом. Он был очень эффективный, погруженный. Максимально обсуждали каждую проблему и намечали пути ее решения. Мне понравился этот выезд. Выезд этот уже пятый за всю мою бытность. Это новый опыт, и каждый год у нас из 5-6 вопросов решается вопроса 2-3. Это очень хороший результат. Вопросы все разные по сложности и по срокам их реализации.

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Переезд библиотеки микрорайона Овсище в новое помещение

Один из острых на сегодняшний день вопросов с вашей территории - это переполненность школы №3. По этой причине в данной ситуации, на сегодняшний момент, встает необходимость высвобождения определенных помещений. А конкретно куда переедет библиотека?

- В сентябре этого года заканчивается договор аренды, заключенный между библиотечной системой и муниципалитетом, об аренде этого помещения, находящего в школе. Это не школьная, это районная библиотека. Библиотека на сегодняшний день занимает площадь 250 квадратных метров. Если искать какое-то помещение, то с учетом развития библиотеки, потому что современная библиотека – это не только стеллажи, книги, и столы, но еще и компьютерные залы. Модельная библиотека — это целый комплекс услуг, которые могут предоставляться жителям. Надо хорошее большое современное помещение. Муниципальное помещение, к сожалению, на территории округа у нас только одно - на улице Алехина, 5. Оно 108 квадратных метров, что ни под каким «соусом», ни по своим размерам, ни по местоположению не подходит. Спасибо Борису Андреевичу (Елкину, главе Пскова - ред.). Он вник в суть вопроса и предложил работать с застройщиками, которые сейчас осуществляют жилищное строительство на территории округа. Мы с ними будем работать: искать возможные помещения, возможные потенциальные коммерческие помещения, которые они строят, для размещения библиотеки. Есть уже некоторые предварительные результаты, но, наверное, еще рано. Когда будет окончательное решение, тогда можно уже озвучивать, что вопрос мы решили и уже есть какая-то перспектива. Я думаю, что это будет позитивный исход. 

- Нет намерения из района библиотеку под этим «соусом» спровадить? 

- Нет, ни в коем случае. У нас библиотека - это культурный центр. У нас столько мероприятий там проходит. Буквально каждую неделю, каждые выходные проходят какие-то интересные встречи. Они молодцы, они очень хорошо работают и организуют встречи с интересными людьми. Люди приходят, слушают, общаются. Так как Овсище и ДЭУ – это районы, удаленные от центра, соответственно, людям удобно иметь культурный центр у себя. Библиотечная система старается, они молодцы, спасибо им. 

О кабинете педиатра в округе №12

- Ещё одна острая необходимость для вашего округа - это кабинет педиатра.  Есть ли перспектива решения этой проблемы?

- С этим вопросом сложнее. Этот вопрос уже поднимается 12 лет. Мы с комитетом здравоохранения организовываем встречу чуть ли не каждый год, поднимаем эти вопросы. Пока нет понимания о необходимости создания кабинета. Маленький пример: когда я начинал депутатскую деятельность, у нас в округе на территории микрорайона Овсище проживало четыре тысячи человек. В школе училось где-то 450 учащихся. Сейчас увеличение произошло на 3 тысячи, а количество учеников у нас - 1100 с чем-то. В округ приезжают молодые семьи, потому что жилье сдается более доступное. Округ стал моложе. Потребность в расположении кабинета врача-педиатра, конечно, острая. За какой-то справкой надо ехать в другой конец города, а если мамочка не с одним ребенком, то это целая проблема. Где-то 18 лет назад у нас был кабинет педиатра - это было удобно. Люди пользовались, ходили. Если только есть острая необходимость посещения узкоспециализированных врачей, тогда ехали уже по направлению. Большинство вопросов снималось на месте. Пока нет понимания. Будем разъяснять, делать попытку достучаться. Вода камень точит. Будет каждый год: «кап, кап, кап, кап».

- На какие еще болевые точки вам удалось акцентировать внимание администрации города во время контрольного выезда? 

- У нас много вопросов касалось тротуаров, ведущих к нашей школе. Где-то часть тротуаров отсутствует. Где-то надо грамотно сделать вопросы водоотведения. Вопросы более мелкие и решаемые в этом году. По всем вопросам, а их было пять небольших, мы достигли понимания и способа решения. Спасибо администрации, что услышали. Мы на комитете по ЖКХ рассматривали все вопросы контрольного выезда. По всем пяти оставшимся вопросам сказали, что решим в этом году. Выезд пока кажется эффективным. 

Личные встречи с жителями и движение ТОС в микрорайоне Овсище

- Буквально весь февраль, одна за одной, у вас в округе проходили встречи с жителями. Какова цель этих личных встреч?  

- Сейчас с иного начнем. Какая структура у нас выстроена в округе? У нас есть депутат, есть помощники, есть председатели Совета домов, которые составляют Совет округа. Есть председатели ТОС, которые входят в этот совет. Это тот инструмент, благодаря которому мы осуществляем такую «живую» связь, «живое» общение, и обратная связь осуществляется. Я с председателями Совета домов, они с жильцами, и в противоположную сторону. Но есть дома, 15 домов, где не выбраны председатели Советов домов. То ли понимания необходимости не было, то ли где-то не хватало «волшебного толчка», каких-то аргументов, разъяснений. Мы на каждую встречу брали председателя Совета дома из соседних домов. Люди видят результаты и успехи этого дома, что они успевают сделать, какие у них успехи с капитальным ремонтом, какие успехи с благоустройством, с созданием ТОС. Живой пример всегда работает. Когда один ходил, все говорили: «Ой, это очень сложно». А сосед, такой же житель, говорит: «Вы попробуйте, я тоже думал, что это сложно. Взялся - получилось». Вот этих аргументов, что это сложно, это невозможно, уже не было. Были только вопросы конкретики: «Как это сделать, как быстро мы можем достичь тех или иных результатов». По результатам у нас были созданы в семи домах внутридомовые чаты. Это уже хорошо. Был у нас выбран модератор чата. Это тоже некий способ донесения информации. Люди начинают общаться и если сразу не осознали необходимость создания Совета дома, то потихонечку, общаясь, они начинают приходить к этой необходимости, ведь любая информация должна ужиться, как-то улежаться, освоиться, тогда человек действовать начинает. В одном из домов у нас состоялось собрание многоквартирного дома по выбору председателя. Если из этих 15 встреч мы в пяти домах создадим Совет многоквартирного дома - это уже будет хороший результат. Понятно, что дома разные, люди разные. Есть такие дома, где просто пожилые люди, там молодежи раз-два и обчелся. Конечно, им сложно. В некоторых случаях даже желания нет что-либо делать. Ну ничего. Если вести системную работу, то результат будет. Весь ключ к успеху всегда в системной работе над решением какого-то вопроса. 

- Совет дома - это и есть дверь, открыв которую, получаешь возможности для всевозможных преобразований. Каких, например? 

- Сейчас идут капитальные ремонты из фонда капитального ремонта. Те дома, которые не выбрали председателя, за них администрация решает, какие виды работ будут сделаны в данный момент, в каком объеме. А так ты имеешь возможность активно влиять на виды работ, на объемы этих работ. В тех домах, где у нас есть председатели Совета дома, уже как минимум два, а в некоторых три вида капитальных работ сделаны. В тех домах, в которых нет Совета дома и нет председателя, соответственно, они даже не знают о своих перспективах капитального ремонта. К сожалению, они почему-то в краткосрочный план не попадают. Так что, чем ты активнее, тем больше ты можешь сделать. Это я объяснял, показывал на живых примерах. Это что касается капитального ремонта дома. Что касается решения вопросов по обслуживанию и общению с управляющей компанией. Когда есть председатель и кто-то контролирует весь процесс выполнения договорных отношений, всегда управляющая компания оказывает услуги этому дому более качественно, потому что есть тот, кто контролирует. Третий плюс - это, конечно, когда есть председатель Совета дома, есть Совет дома, остается один шаг до создания ТОСа, чтобы благоустроить прилегающую территорию, чтобы сделать какой-то текущий ремонт в подъездах. Это сейчас возможно делать. Заменить окна в подъездах. Какие-то виды работ ты можешь делать, участвуя в грантах. 

- В вашем округе движение территориального общественного самоуправления очень активно набирает обороты. Практически каждый депутат городской Думы в этой студии при обсуждении темы ТОСов не без зависти, конечно, вспоминает вашу работу в округе №12. Как результат этой вашей совместной с людьми активности - победы в областном конкурсе проектов ТОС, итоги которого были подведены недавно. Думаю, результатом побед ваших ТОСов вы можете гордиться.

- Да. У нас очень активные ТОСы. Некоторые ТОСы уже выиграли три конкурса. Делаем мы это как-то быстро, легко и непринужденно. У нас есть ответственный юрист, который помогает оформлять, людям только надо выбрать виды работ, которые они хотят сделать. Все документы мы делаем. 

- А что собираются делать ТОСы в этом году? 

- Про один из ТОСов расскажу, это «VIP-персоны». Второй ТОС у нас самый активный — это «Тиконд-Ретро». Каждый из этих ТОСов выиграл по три конкурса: два областных и один городской. Сейчас они же подали еще четвертую заявку. Они поставили детскую площадку, воркаут-площадку. В областном конкурсе они заявились на резиновое покрытие воркаут-площадок. Сейчас заявляются на расширение детской площадки определенными видами элементов. Предела совершенству нет. Главное, чтобы у людей было желание что-то поменять к лучшему. Желание есть, а я всегда готов поддержать. Мы поучаствовали в инициативном проектировании, где объединились два ТОСа: «Тиконд-Ретро» и «VIP-персоны». Мы заявились на благоустройство территории возле магазина «Белочка». Основную часть мы выиграли по городской среде. Эту территорию будут благоустраивать. А на второй части этой территории мы решили сделать так называемую зеленую зону «Белочкин хуторок». 

- Каким образом провести общение с людьми так, чтобы они понимали: «Ребят, давайте мы сосредоточимся на этом, вы на этом, а потом все вместе еще что-то третье сюда добавим»? Это тоже плановая работа. Расскажите о ней.

- Я уже минимум предлагаю, мне максимум предлагают. Жители бегут впереди и уже говорят: «А давайте вот эту территорию сделаем. Давайте сделаем эскизный хотя бы проект. Давайте сделаем все». Фактически мне только надо успевать отрабатывать те предложения, которые исходят от жителей. У нас очень активные люди. И это хорошо, когда люди видят, что есть инструменты решения вопросов. Эти инструменты работают. Надо только усилия. Ты сегодня усилия какие-то приложил, а завтра есть результат. Естественно, возникает желание воспользоваться этой возможностью и благоустроить всю территорию, которая расположена рядом с твоими домами, в твоем микрорайоне и так далее, потому что человек живет для чего? Чтобы что-то делать и улучшать ту среду обитания, где он живет, чтобы завтра было лучше. 

- Наверняка ваши ТОСы не упустят еще одного шанса - участия в муниципальном городском конкурсе ТОСов, где благодаря, в том числе, депутатам городской Думы, выделено финансирование рекордное – 10 миллионов рублей. Наверняка не обойдется без заявок из 12 округа. 

- Да, наши были первые заявки. 

- Сколько их? 

- Сейчас пока две подали. Просто остальные еще не успели. Вернее, скажем так, после областного конкурса они были удовлетворены и решили, что им пока хватит. А есть те, кто постоянно участвует. Все исходит от желания людей. Я поддержу любое хорошее начинание. 

О субботниках в микрорайоне 

- Григорий Иванович, субботник – это тоже форма организации. Кто-то говорит, знаете, - архаизм, давно пора отказаться. Для этого есть и управляющие компании, и специальные службы, особенно в городе. У вас же субботники проходят как праздники. 

- Праздники, они и есть праздники. У нас в этом году был особый субботник. В этом году участвовали жители округа, гости города из Челябинска, Воронежа, граждане, которые приехали к нам из Литвы, Белоруссии и даже из Индии. 

- Вы проводите международные субботники. Как так получается?

- Во-первых, мы анонсируем. Во-вторых, у нас есть Совет округа, где мы сначала спрашиваем: «Где мы будем это делать?» Совет округа «накидывает», где. В этом году сформировалось пять точек. По каждой точке были назначены ответственные. Они уже расклеивали объявления, звали людей. Дальше мы показывали, как это было весело и интересно в том году. Люди выходили также весело и интересно. Все это, действительно, с подъемом и с огоньком делалось. Когда у людей хорошее настроение и они делают хорошее дело, день считается не зря прожитым. Воспоминания остаются. Самое интересное, что и дети участвовали. 

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Стороненков Григорий Иванович ​​​​​​​Депутат Псковской городской Думы по округу №12, гендиректор группы предприятий ООО «Псковтехгаз» Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #депутат #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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