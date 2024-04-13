Общество

Хороший пример заразителен

Дети и пенсионеры, коренные псковичи, уроженцы Латвии и иностранные студенты из Индии – все они вышли на субботники в округе №12 в Пскове 13 апреля. Неравнодушные граждане прибрались в пяти локациях. Как отмечает депутат Псковской городской Думы по округу Григорий Стороненков, с каждым годом участие в субботниках принимают все больше псковичей. Кто нашел возможность присоединиться к уборке города и как регулярные субботники стимулируют благоустройство, читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Мешки, перчатки и хорошее настроение

«Молодые люди, подходите к нам! У нас есть мешки, перчатки и хорошее настроение!» Так Григорий Стороненков приглашал присоединиться к субботнику прохожих. Лишних рук в том деле, как известно, не бывает – всем найдется подходящее занятие. Солнечным субботним днем жители округа №12 вышли на уборку пяти территорий: части сквера на улице Олега Кошевого, зоны с гаражами на улице Александра Невского, зелёной зоны около подстанции на ДЭУ, территории около ручья на улице Технической и набережной вдоль реки Великой от кафе «Шведская горка» до дома художника.

Григорий Стороненков напомнил, что субботники в округе проводят традиционно. По его словам, с каждым годом количество желающих вооружиться перчатками и граблями растет.

«Когда это делается систематически, каждый год, когда люди видят в соцсетях, как их соседи выходят на уборку и округ становится чище, тут волей-неволей: хороший пример заражает в хорошем смысле слова. И с каждым годом у нас принимает участие все больше людей. В сквере на Олега Кошевого чуть ли не в два раза больше, и на Александра Невского на 40% больше, чем год назад, и на Ижорского Батальона, ДЭУ: я вижу, что с каждым годом людей становится больше», - поделился депутат.

Постепенное благоустройство

Субботники помогают привить гражданам бережное отношение к городу, продолжил Григорий Стороненков. По его наблюдениям, территории, на которых проводят субботники, постепенно сменяются. Так, в парке имени Юрия Гагарина и на пляже в Овсище на сегодняшний день проведено благоустройство, а на территории между домами №15 и №24 на улице Ижорского Батальона построили магазин. В связи с этим у местных жителей появилась возможность в рамках субботников «освоить» новые локации.

«Эти выпавшие территории потихонечку исчезают, и мы перемещаемся на территории, которые мы еще не охватывали», - пояснил депутат.

Например, в этом году впервые субботник решили организовать на набережной Великой от «Шведской горки» до дома художника. Кроме того, небольшая группа неравнодушных граждан изъявила желание прибрать пляж у моста Александра Невского.

Собрать соседей

Псковичка Светлана Антонова пришла на субботник вместе с семьей, с детьми она присоединилась к уборке сквера. Женщина отметила, что к на коллективную уборку выходит охотно, когда есть возможность. Параллельно с субботником активная псковичка агитировала соседей проголосовать за предложение установить детскую площадку в Овсище в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Иногда соседи тяжелы на подъем. У нас как: хотим, чтобы все и сразу, чтобы была красота, но ничего не хотим делать. Но у нас старшая по дому молодец, всех на уши поставила, люди собрались», - заметила Светлана Антонова.

Старшая по дому Валентина Борисенкова поблагодарила за помощь в организации субботника управляющую компанию и депутата по округу. По ее наблюдениям, собрать людей на такое мероприятие помогают объявления, но наиболее эффективный способ – позвонить и позвать человека лично.

Некоторые при этом не дожидаются звонков и призывов, а проявляют инициативу. Как рассказала горожанка Олимпиада Данилова, видеть рядом с домом залежи мусора им с семьей совсем не хочется, поэтому они уже несколько лет регулярно выходят на уборку.

«Я здесь постоянно мимо проезжаю. Чтобы лишний раз не возмущаться, берешь и убираешь. В субботниках я всегда участвую, если кто позовет. Да и сами добровольно выходим, раньше вот парк Гагарина убирали – вместе с друзьями, своей семьей, никто нас не звал. Сами мы не местные, мы все из Латвии», - рассказала женщина.

Вместе с соседями Олимпиада Данилова вышла на уборку зеленой зоны с гаражами вдоль улицы Александра Невского. Гаражи здесь постепенно сносят – как рассказал Григорий Стороненков, вопрос протекает небыстро, однако планируется очистить территорию от неприглядных боксов.

«Гаражи, которые установлены незаконно, будем сносить. За ними скапливается куча мусора и отходов, кроме того, гаражи становятся местом притяжения для асоциальных элементов», - заметил депутат.

Также в планах – обустроить пешеходную дорожку вдоль улицы Александра Невского, вопрос прорабатывают с городскими властями.

Участие в уборке города приняли иностранные студенты. Граждане Индии прибрались на участке набережной. Как выяснилось, этот субботник организовал собственник, восстанавливающий дом на живописном берегу реки Великой.

Теперь мешки с собранным мусором и крупные спиленные ветви увезут сотрудники УГХ, и таким образом в Пскове стало на пять-шесть приятных глазу территорий больше. Такие примеры коллективного труда на всеобщее благо, конечно, вдохновляют. Остается пожелать, чтобы традиция проведения субботников в Пскове жила и развивалась.

Ксения Иванова