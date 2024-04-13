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Владимир Мединский: Александр Невский получит справедливое место в новых учебниках

Князь Александр Невский получит справедливое место в новых учебниках по истории России, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района 18 апреля, в День воинской славы России.

«Александр Невский получит справедливое место в новых учебниках. То, которое он заслужил. Невский - фигура абсолютно легендарная, деяния его легендезированы. Бывает сложно отделить фактологию от последующих легенд, мифов, наслоений. Невский решал тактические задачи, каждый раз делал выбор. Его дерзкий ответ Папе Римскому, отказ пустить миссионеров и строить католические храмы, признавать себя подданным Рима», - сказал Владимир Мединский

Он отметил, что место в учебнике Александр Невский займет «справедливое, по результатам», а результаты его деятельности привели к образованию огромной державы.

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Напомним, Владимир Мединский прибыл в Псковскую область 18 апреля с рабочим визитом.