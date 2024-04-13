Общество

Владимир Мединский возложил цветы к мемориальному комплексу в Самолве

Помощник президента Российской Федерации, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский возложил цветы к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района 18 апреля, в День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мемориальный комплекс установлен в деревне Самолва на берегу Чудского озера, его открытие было приурочено к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Мемориальный комплекс появился по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке министерства обороны и правительства Псковской области.

Также цветы к монументу возложил руководитель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Александр Борисов.

Скульптурная композиция состоит из трёх конных фигур (самого Александра Невского, его брата и воеводы) и шести пеших воинов. Над витязями развеваются флаги с ликами святых, а также хоругвь. На главном знамени воинства находится изображение «Спаса Нерукотворного». Под ноги князя и его соратников создатели поместили доспехи и щиты поверженных противников. Выполнены они в виде змеиной чешуи — отсылка к подвигу Георгия Победоносца.

Смотрите также Открытие монумента Александру Невскому: как это было

Напомним, Владимир Мединский прибыл в Псковскую область 18 апреля, в День воинской славы России. Он также примет участие в митинге и церемонии возложения цветов к монументу Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе в Псковском районе.