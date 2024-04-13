Общество

Итоги работы регионального отделения РВИО подвел Александр Борисов

Итоги работы регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области подвел руководитель отделения Александр Борисов в ходе встречи с активом в Поганкиных палатах в Пскове в 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Среди уроженцев Псковской области много тех, кто был отмечен высшей наградой Родины. Работа по увековечиванию их памяти продолжается - за период с 2014 по 2024 годы установлено: 26 мемориальных досок и 14 памятников и бюстов Героям Советского Союза», - рассказал Александр Борисов.

За последние годы реготделение РВИО оказывало поддержку фестивалям военно-исторической реконструкции, таких как: «Ледовое побоище», «Исаборг», «Железный град», «Псково-Островская наступательная операция».

В августе 2023 года региональное отделение выступило соорганизатором исторического праздника «Воевода Шуйский» в Пскове вместе с Псковским музеем-заповедником. Показательно, что это событие было замечено на федеральном уровне. В декабре 2023 года в Москве состоялась образовательная сессия «Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты». Одним из ярчайших событий, достигших высокого медиаиндекса в системе «Медиалогия» в 2023 году, признан исторический праздник Псковского музея «Воевода Шуйский», – победил в номинации «Лучший инфоповод 2023 года в России».

В этом году РВИО планирует продолжить сотрудничество и поддержку фестивалей исторической реконструкции и исторических праздников: «Довмонт Псковский» и «Воевода Шуйский».

Напомним, отделение Российского военно-исторического общества в Псковской области создано 10 лет назад, в 2014 году.

Александр Борисов является руководителем реготделения с 2022 года.