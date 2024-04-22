Общество

Медаль Александра Невского переименовали в Псковской области

Региональную награду – медаль Александра Невского – в Псковской области переименовали в медаль «Александр Невский с дружиной». Соответствующее решение депутаты Псковского областного Собрания приняли в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Необходимость переименовать региональную награду возникла в связи с тем, что медаль Александра Невского имеет схожее название с государственной наградой Российской Федерации – орденом Александра Невского.

Напомним, медаль Александра Невского учредили в Псковской области в ноябре 2021 года в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

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Медаль Александра Невского присуждают за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание граждан, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, добровольчества (волонтерства) и других общественно значимых сфер деятельности на территории Псковской области.

Также медалью Александра Невского могут награждать сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.