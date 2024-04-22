Общество

Ветки и покрышки с контейнерной площадки должна вывозить «управляйка» – Сергей Грахов

Спиленные ветки, бетон и покрышки с контейнерных площадок региональный оператор не вывозит, это не входит в его обязанности. На этом акцентировал внимание председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе парламентского часа на очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Если "управляйка" посчитала нормальным, что рядом с контейнерной площадкой складируются отходы, не относящиеся к ТКО – спиленные ветки, покрышки и куски бетона, то убирать их должна сама "управляйка". А на муниципальной земле – орган местного самоуправления», - подчеркнул Сергей Грахов.

Он пояснил, что перечисленный мусор не относится к твердым коммунальным отходам. Размещение их на мусорной площадке незаконно.

«ТКО – это только отходы, произведённые при жизнедеятельности человека внутри помещения», - пояснил Сергей Грахов.