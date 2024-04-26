Общество

Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка» традиционно проводится в Псковской области в преддверии Дня Победы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, георгиевская лента на протяжении многих лет представляет собой российский символ героизма, мужества, стойкости народа, подвигов защитников Отечества.

Волонтеры муниципального центра добровольчества Великих Лук вручали ленточку жителям и гостям города. Также представители местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и юнармейцы-курсанты военно-патриотического клуба «Беркут» провели акцию на улицах Опочки.

Фотографии Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области и администрации Опочецкого муниципального округа

Вручение лент организуют в Пскове и в районных центрах Псковской области. Например, в Печорах символ Дня Победы раздадут днем с 6 по 8 мая на площади Победы и Михайловской площади.

В областной столице жители и гости могут встретить волонтеров во второй половине дня 7 и 8 мая на площади Ленина, в Детском парке, в Сквере 60-летия Октября (на 4-х углах), в Летнем саду. Кроме того, выдачу Георгиевских лент предполагается проводить и на показах мультимедийного спектакля «Псков — город-воин» в Псковском кремле.

В сам День Победы — 9 мая — на этих же точках волонтеры будут выдавать, помимо Георгиевских лент, флажки с изображением знамени Победы. В общей сложности волонтеры вручат около 30 тысяч Георгиевских лент.

Отметим, впервые всероссийская акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С того момента она стала традиционным мероприятием накануне Дня Победы. С 2022 года Георгиевская лента защищена законодательно.

В Российской Федерации Георгиевская лента является общепринятым символом воинской славы России, Великой Победы. Это символ, который не только напоминает о величайшем подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, но и мужестве и героизме в другие исторические периоды.