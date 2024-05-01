Заявки на участие в археологической экспедиции в Выбутах принимают до 6 мая

Заявки на участие в археологической экспедиции в деревне Выбуты Псковского района принимают от волонтеров до 6 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото: «Псковская археология» / Telegram
Экспедиция будет проходить с 20 мая по 9 июня.
«Вас ждут раскопки на средневековом селище, интересные экскурсии по историческим местам, лекции от ведущих специалистов. И немного легенд о княгине Ольге», - пояснили археологи.
Планируемое количество участников – 30-35 человек. Проживание в палаточном лагере, питание – полевая кухня.
Анкету участника можно найти по ссылке. Заполненную анкету нужно отправлять на почту: kriskosovec@gmail.com.