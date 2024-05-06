Общество

Псковские курсанты рассказали школьникам о подвигах героев Великой Отечественной войны

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России во главе с преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин Екатериной Тумановой провели со школьниками тематическую встречу «Не забудем их подвиг великий…». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Встреча прошла в Псковской средней общеобразовательной школе № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых и была посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Курсанты Владилена Воеводова, Владислав Леонов и Тимур Талышханов рассказали ученикам историю своих родных, которые в 1941–1945 годы героически сражаясь на поле боя, совершали еще и гражданские подвиги. «Например, прадед Владилены – Михаил Григорьевич встретил войну в зрелом возрасте. Построенная им мельница обеспечивала мукой всю дивизию, в составе которой он воевал, и именно за это Михаил Григорьевич был награжден Медалью "За боевые заслуги"», - отметили в пресс-службе.

«Школьники узнали также историю прадеда преподавателя Екатерины Тумановой – Григория Павловича, который воевал на Ленинградском фронте, получил увечья, но дожил до Победы, встретив ее с наградами – медалями "За оборону Ленинграда" и "За отвагу". После войны был также награжден Орденом Отечественной войны I степени», - поделились в пресс-службе.

Кроме того, на встрече со школьниками курсанты выступили с докладами о героях Советского Союза – генерал-майоре авиации Николае Козлове и других легендарных личностях, навсегда вписавших свои имена в победу 1945 года.