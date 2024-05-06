Общество

Выставку к 30-летию организации «След Пантеры» открыли в Детском парке Пскова

Выставку к 30-летию Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"» и организованного поиска на территории Псковской области установили в Детском парке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

Выставочные стенды изготовлены и размещены центром молодежи и общественных инициатив совместно с комитетом по молодежной политике Псковской области.

Напомним, в целях безопасности псковичей парада Победы и других массовых мероприятий 9 мая в регионе не будет. Но в то же время предусмотрены акции, поздравления ветеранов, а также концертные программы в менее крупных форматах. Подробности о том, что планируется в Псковской области в День Победы, читайте в материале Псковской Ленты Новостей по ссылке ниже.