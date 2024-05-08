Общество

Более ста человек были внесены в «Книгу Памяти» по ошибке - Николай Никитенко

103 человека, внесенных в «Книгу Памяти» по ошибке, теперь значатся в проекте «Солдаты Победы». Об этом сообщил главный редактор, руководитель рабочей группы Псковской областной редколлегии книги «Солдаты Победы», член союза краеведов России Николай Никитенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«"Солдаты Победы" - это о тех, кто вернулся с фронта. Это логическое продолжение проекта "Книга Памяти". Хотя мы вернулись к нему спустя 10 лет после того, как прекратила свою деятельность "Книга Памяти". Сейчас мы выявляем еще погибших или пропавших без вести наших земляков, которые по разным причинам не вошли в "Книгу Памяти" и, кроме того, выявляем тех, кто включен в нее по ошибке, а фактически они остались живы. Те, кто остались живы, попадают в проект "Солдаты Победы"», - поделился Николай Никитенко.

Всего в девяти томах проекта «Солдаты Победы» значатся 103 человека, попавших в «Книгу Памяти» по ошибке.

«Книга Памяти» - это историко-документальная хроника, посвященная псковичам, погибшим в Великую Отечественную войну, а также в годы, предшествующие ей и последовавшие за ней. Она рассказывает о жителях Псковщины, до конца исполнивших свой гражданский долг в ходе вооруженных локальных конфликтов. Издание является составной частью Всероссийской «Книги Памяти», изданной по решению правительства РФ с целью увековечения имен и подвигов тех, кто погиб при защите Отечества. В 23-томное издание включены рассказы и документальные свидетельства о более 150 тыс. погибших – военнослужащих, партизанах, подпольщиках, мирных жителях, а также тех, кто защищал интересы Отечества в ходе вооруженных конфликтов.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, и восстанавливавших послевоенное хозяйство. Работа над серией книг ведется в Псковской области с 2013 года.