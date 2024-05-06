Общество

Барсика-морячка вернули на набережную в Пскове

Барсик-морячок, которого вандалы свернули с основания зимой, вернулся на место на набережной реки Великой. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Передержка закончилась. Барсик-морячок снова на своем "посту"», - написал Борис Елкин.

Скульптуру установили на смотровой площадке между биноскопами.

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Напомним, декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре 2023 года.

Высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.