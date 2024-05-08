Общество

Пушкинский заповедник знакомит своих интернет-посетителей с музейным «Бессмертным полком»

Страница «Бессмертный полк» открыта на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь размещены фотографии и краткие биографии сотрудников Государственного Пушкинского заповедника — участников Великой Отечественной войны, всего 15 человек.

Первым в этом списке значится гвардии рядовой Семён Гейченко. В годы Великой Отечественной, с конца 1943 года до 2 февраля 1944 года, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» сражался на Ленинградском, а затем на Волховском фронтах. Вся послевоенная деятельность С. С. Гейченко — почти полвека — была связана с восстановлением и развитием музея-заповедника «Михайловское», напоминают составители «победной галереи».

С. С. Гейченко (из фондов «Михайловского»).

Далее в списке воинов-победителей — музейщик с тридцатилетним стажем Галина Данилевская. Боец 2-ой батареи 272-ого отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, День Победы встретила в Дрездене.

Алексей Теплов, старший научный сотрудник «Тригорского» и хранитель дома поэта в Михайловском», сражался на полях Великой Отечественной с августа 41-го по май 45-го, был командиром артиллерийского расчета. Удостоен орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, В составе репортёрского корпуса присутствовал на Нюрнбергском процессе.

Уроженец деревни Пожито Опочецкого района Псковской области Василий Шпинёв вернулся на армию после побега из немецкого плена и оставался на службе и после войны, до 1946 года. С 1947-го он — научный сотрудник Пушкинского заповедника, заведующий музейными фондами.

Ещё один пушкиногорец, житель деревни Вороничи Иван Иванов был стрелком ПТР. Демобилизовавшись, вернулся в музей, где был сначала разнорабочим, а потом конюхом: возил детей в школу, подвозил гостей района и местное начальство в усадьбы, а сотрудников музея — на лекции, которые они читали в разных населённых пунктах Псковской области. А Валентин Ермаков, уроженец деревни Лобазы Пушкиногорского района, в годы войны состоял в знаменитой партизанской бригаде имени Германа, удостоен многих правительственных наград.

Подробнее об этих и других музейщиках-фронтовиках можно прочесть на музейной странице «Бессмертного полка».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что сотрудниками учреждения разработан ряд экскурсий, посвящённых истории Пушкиногорья и пушкиногорцев в годы Великой Отечественной. Это более чем двухчасовые маршруты «Пушкиногорье в годы Великой Отечественной войны (1941—1944 )» по исторической части посёлка Пушкинские Горы и «Места воинской славы периода Великой Отечественной войны (1941—1944) в Пушкиногорском районе» — путешествие из Пушкинских Гор в окрестные деревни Зимари, Дериглазово и к Чертóвой горе, где шли страшные сражения, а сейчас создан мемориал; другие экскурсии.

Добавим также, что сегодня, 9 мая, силами сотрудников «Михайловского» и их единомышленников будет дан победный концерт на Площади Музейщиков в Пушкинских Горах, а в заповедном Центре творческих музейных программ в Бугрово, в Классе русской словесности и письменности, в эти дни можно посетить занятие «Письма, опалённые войной…».