Общество

Путин заявил о стремлении России не допустить глобального столкновения

Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади.

«Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам — наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — цитируют его «Известия».

Путин подчеркнул, что страна отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, зная, к чему ведет непомерность подобных амбиций.

В настоящий момент на Западе пытаются исказить правду о Второй мировой войне, перечеркивают память о жертве и героизме солдат-освободителей, напомнил президент.

По его словам, сейчас стремление оправдать последователей нацистов стало частью политики западных элит по разжиганию региональных конфликтов и сдерживанию суверенных центров мирового развития.

При этом Россия никогда не забудет общую борьбу против нацизма с союзниками по антигитлеровской коалиции в конце Второй мировой войны и вдохновляющие традиции союзничества того периода, указал Путин.