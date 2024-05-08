Общество

«Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории. ВИДЕО

Сегодня, в День Великой Победы, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о сохранении и популяризации достоверных исторических данных. По большей части разговор касался периода Великой Отечественной войны. Какое место в работе Госархива Псковской области занимает период Второй мировой войны? Чем сегодня живет проект «Без срока давности»? Насколько посещаем Музей оккупации? Как госархив Псковской области работает с запросами по восстановлению имен погибших и пропавших без вести? Об этом и многом другом - в эфире.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 мая. Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова.

В опросе приняло участие 179 человек

В опросе приняло участие 179 человек

По-моему, пора вообще сократить число праздников. Не время сейчас праздновать, работать надо.

Можно, но за счет сокращения новогодних каникул.

Меня ситуация с майскими полностью устраивает.

Я «за». Сегодня непростые времена, людям нужно давать передышку.

Поддерживаю. В регионе много дачников, пусть люди спокойно займутся посадками.

Давно пора! Все равно в перерыве между майскими никто толком не работает.

Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?

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