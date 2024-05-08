«Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 мая. Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова.
Сегодня, в День Великой Победы, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о сохранении и популяризации достоверных исторических данных. По большей части разговор касался периода Великой Отечественной войны. Какое место в работе Госархива Псковской области занимает период Второй мировой войны? Чем сегодня живет проект «Без срока давности»? Насколько посещаем Музей оккупации? Как госархив Псковской области работает с запросами по восстановлению имен погибших и пропавших без вести? Об этом и многом другом - в эфире.