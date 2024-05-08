Общество

Александр Козловский поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Для меня большая честь лично поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в родных Великих Луках навестил Лилию Георгиевну Пудовкину, Марию Дмитриевну Сизову и Антонину Александровну Ивановскую. У каждого из ветеранов свой путь в Великой Отечественной войне. Но неизменно одно: они служат примером стойкости, патриотизма и непоколебимости для нынешнего поколения», - отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Лилия Пудовкина в этом году отметила 94-летие. На фронте оказалась в совсем юном возрасте, служила в военно-эксплуатационном отделении и выполняла любую работу, которая ей поручалась - от прачки до машинистки. Она встретила Победу в Кенигсберге. «Ее служба и ее жизнь на фронте были непростыми, но она стойко выдержала все испытания. После войны работала парикмахером, профессии посвятила почти полвека», - рассказал парламентарий.

«С Марией Дмитриевной Сизовой знакомы давно: совсем недавно поздравлял ее со столетием. В годы войны она участвовала во многих кровопролитных сражениях, в боях под Великими Луками, а также в Сталинградской битве и на Курской дуге. Освобождала УССР, БССР и Польшу, участвовала в боях за Варшаву. После войны Мария Дмитриевна вернулась на Родину, где более 40 лет проработала старшей медсестрой Великолукской центральной городской больницы», - поделился Александр Козловский..

Также депутат давно знаком с Антониной Ивановской. «Неоднократно поздравлял ее с Днем Победы по телефону, сегодня навестил. Ветерану 94 года, она по-прежнему сохраняет бодрость духа. Вскоре после начала Великой Отечественной войны немцы вошли в родную деревню Антонины Александровны в Себежском районе. В 13 лет она вместе со всей семьей ушла в партизанскую бригаду. Была разведчицей, связной, разносила по деревням листовки. После освобождения района Антонина продолжила учебу в школе, которую совмещала с работой на ферме и в поле. В 1960 году переехала в Великие Луки и поступила работать в Великолукский сельскохозяйственный институт учебным мастером», - добавил Александр Козловский.

«Благодарю ветеранов за вклад в Великую Победу, желаю крепкого здоровья и бодрости духа! Мы на них равняемся», - резюмировал депутат.