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Общество

Псковских ветеранов навестили с поздравлениями вице-губернаторы и руководители исполнительных органов

09.05.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

В День Победы, 9 мая, заместители губернатора Псковской области и руководители исполнительных органов посетили многих ветеранов и участников Великой Отечественной войны, чтобы лично поздравить свидетелей тех страшных военных лет с важным для всей страны праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

От имени главы региона Михаила Ведерникова ветеранам вручили памятные подарки, цветы и поздравительные открытки. В своем обращении губернатор отметил, что ветераны являются главными героями праздника. «Только вам известна цена Великой Победы. Вы подарили нам будущее, научили любить свою страну и гордиться ее историей. Мы сделаем все, чтобы сохранить и передать детям, внукам и правнукам правду о Великой Отечественной войне и о вашем подвиге», — отмечается в поздравительной открытке.

Так, например, к ветерану войны Георгию Давыдову в гости пришла первый вице-губернатор Вера Емельянова вместе со своими внуками. Его поздравили и представители Псковской дивизии, где он раньше проходил службу. Георгия Давыдова призвали на фронт 1943-м году, он вошел в воздушно-десантную 9-ю роту 11-ой гвардейской воздушно-десантной бригады. Освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. В конце апреля ветерану, который имеет много боевых наград, исполнилось 99, и он еще ни разу не пропустил День Победы.

В этот значимый для всей страны день Вера Емельянова также навестила и участника Великой Отечественной войны Веру Щелканову. «Детство Веры Никандровны оборвалось в 1941-м году, когда Псковская земля была оккупирована. Войну она пережила в островской деревне Гораи, была в партизанском отряде», - отметили в пресс-службе.

Встретилась Вера Емельянова и с участником войны Геннадием Василюком. В свои 95 лет он продолжает общаться с молодежью и рассказывать о трагических страницах нашей истории. Войну Геннадий Василюк встретил в юности, пережил блокаду Ленинграда, освобождал Ленинградскую область и Карелию. Победу встретил на острове Сааремаа в Балтийском море.

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева поздравила участника Великой Отечественной войны Надежду Живчикову. Женщина рассказала вице-губернатору, что в 1943-м году добровольно ушла в армию и стала радисткой. Участвовала в освобождении Локни, Бежаниц, Новоржева, Острова, Печор. Также в День Победы вице-губернатор навестила и пообщалась с еще одним участником войны - Алексеем Стародубцевым.

С 79-й годовщиной Победы Клеопатру Жукову поздравил врио руководителя аппарата правительства региона Андрей Вьюнов. «Клеопатра Васильевна служила связистом, принимала участие в форсировании реки Одер, прошла решающую Берлинскую операцию, а войну закончила в Праге в начале 1945 года. Андрей Вьюнов также поздравил и участника войны Виктора Иванова», - рассказали в пресс-службе.

В годы войны Екатерина Алексеева работала медсестрой, на ее счету множество спасенных жизней. Слова благодарности Екатерине Алексеевне выразил председатель комитета по экономическому развитию Псковской области Андрей Михеев.

Председатель областного комитета по ветеринарии Валерий Удалов выслушал военные воспоминания Сергея Иванова. «Сергей Васильевич впервые встретил фашистов в 16 лет рядом с родной деревней и до 1944-го года был в партизанском движении. Затем воевал в Белоруссии, Польше, дошел до Германии. А День Победы встретил на подступах к Берлину», - поделились в пресс-службе.

В этот день еще многие ветераны и участники войны получили личные поздравления от представителей власти Псковской области. Представители старшего поколения в свою очередь могли поделиться своими воспоминаниями о военных годах, рассказать о том, как восстанавливали страну в послевоенное время, а также о своих детях, внуках и правнуках. Псковские ветераны сердечно благодарили представителей власти за добрые слова и пожелания, за внимание и заботу. Творческие коллективы также поздравляют свидетелей тех страшных военных лет лично — в городах и поселках для них организованы индивидуальные концерты.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День Победы приехал в социальный городок Пскова и встретился с его постояльцами. В неформальной обстановке за чашкой чая вместе с официальными лицами за одним столом собрались представители старшего поколения — участник Великой Отечественной войны Федор Золотарев, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны труда, труженики тыла и пожилые люди, имеющие статус «Дети войны».

Теги: #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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