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Общество

ЕГЭ по русскому языку готовятся сдать выпускники в Псковской области

28.05.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Единый государственный экзамен по русскому языку сдают выпускники Псковской области сегодня, 28 мая. Традиционно экзамен по русскому языку — самый массовый. Это один из двух обязательных учебных предметов. Без него не выдадут аттестат за 11 класс. 

В этот день в регионе на сдачу ЕГЭ по русскому языку зарегистрирован 2 431 школьник. 

Всего в этом году ЕГЭ в Псковской области сдают 2 472 человека. Для проведения экзаменов подготовлено 33 пункта, оборудованных системами онлайн-видеонаблюдения. 

Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 23 мая и пройдет до 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тысяч выпускников.

Выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в 2024 году. Такое нововведение анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. 

Теги: #егэ #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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