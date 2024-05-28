Общество

«Вылез один подберёзовик, и то усох»: псковские грибники жалуются на засуху

В связи с жаркой погодой и отсутствием осадков грибы не растут в лесах Псковской области. На это обстоятельство жалуются подписчики сообщества «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Елена Каштанова (Лавренова) / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«В жару 30 градусов в Новоржевском районе вылез один подберёзовик, и то усох», - отметила автор снимка.

Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

Грибники в группе также рассказали, что в Гдовском районе им удалось найти грибы колосовики. «Колосовики растут и без дождей. От дождей зависит только количество и качество», - пояснила женщина.