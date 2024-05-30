Общество

Почти 420 тысяч псковичей планируют охватить профосмотрами в 2024 году

Программа мероприятий по всем направлениям профилактики заболеваемости населения в Псковской области в 2024 году значительно расширена. Охват граждан всех категорий составляет почти 420 тысяч человек, в то время как в прошлом году было чуть более 360 тысяч человек. Об этом в четверг, 30 мая, на совещании по вопросам социальной сферы сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, в обсуждении темы приняли участие представители органов исполнительных органов области и подведомственных организаций, а также заместители глав муниципальных образований, курирующих этот блок.

Согласно годовому плану, количество людей из числа определенных групп взрослого населения для прохождения диспансеризации увеличено с 185 тысяч до 199 тысяч человек, охват профосмотрами взрослого населения вырос с 45 тысяч до почти 72 тысяч человек. Особое внимание - углубленной диспансеризации. Эту процедуру в регионе должны пройти свыше 30 тысяч человек, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

В рамках совещания были озвучены и цифры по реализации профилактических мероприятий за пять месяцев текущего года. В частности, диспансеризация несовершеннолетних граждан выполнена на 47%; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации — на 40%.

«Государство делает упор на предупреждение серьезных заболеваний у населения, в частности, онкологических и сердечно-сосудистых, являющихся основными причинами смертности населения», — обратила внимание Валентина Альбова.

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Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко назвала муниципалитеты Псковской области, которые наиболее успешно справляются с поставленными задачами по всем направлениям профилактической работы. Это Пушкиногорский и Усвятские муниципальные округа, Палкинский, Себежский и Гдовский районы.

Отдельно участники совещания обсудили диспансеризацию участников специальной военной операции. Представители фонда «Защитники Отечества», учреждений здравоохранения региона и муниципальных образований сошлись во мнении, что работа с этой категорией граждан непростая, они договорились о межведомственном взаимодействии с целью реализации поручений президента РФ по организации и проведению мероприятий диспансеризации для участников СВО быстро, доступно и в максимально комфортных условиях.

В правительстве отметили, что профосмотры и диспансеризация — это система мер, направленных на сохранение здоровья населения, что является одной из целей президентского национального проекта «Здравоохранение».

В рамках заседания также обсудили вопросы организации в Псковской области целевого приема и обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на платформе «Работа в России», а также довели информацию о проектах и мероприятиях Движения Первых в регионе.