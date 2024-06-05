Общество

Бешенство у порога

С начала года в Псковской области выявили уже трёх животных, заражённых бешенством. Двое из них были бездомными, также опасное заболевание обнаружили у енотовидной собаки, пришедшей к месту кормления безнадзорных кошек. Все поражённые вирусом четвероногие погибли.

В подобных случаях на территориях, где были замечены носители вируса, всегда устанавливается карантин. Что он подразумевает? Как обезопасить себя и своих питомцев? Стоит ли прививать тех, кто безвылазно сидит дома? Какую угрозу несут приходящие в города дикие звери? Ответы на эти вопросы нашла обозреватель Псковской Ленты Новостей.

60-тидневный карантин

В настоящее время карантин по бешенству действует в Псковском районе, где личное подворье посетил заражённый бездомный котёнок. Он прибежал неведомо откуда, поиграл с ребёнком и скрылся. Позже животное нашли мёртвым. Специалисты госветслужбы сразу же отобрали пробы и направили их в лабораторию, где эксперты поставили неутешительный диагноз.

После этого в деревне Перелазово, являющейся эпизоотическим очагом, ввели ограничительные мероприятия по бешенству. В зону карантина, который продлится 60 дней, также попали прилегающие территории - Макарино и часть деревни Дуброво. В течение трёх месяцев государственной ветеринарной службе предстоит провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. В их числе - профилактическая вакцинация домашних животных, проживающих на территории неблагополучного пункта.

Напомним, это уже третий случай выявления бешенства у животных в текущем году. Первый был зафиксирован в конце января в поселке Идрица Себежского района. Сначала местные жители сообщили об обнаружении в мусорном контейнере трупа собаки, которую все считали талисманом населённого пункта. Пёс по кличке Боб обитал на улице, его часто встречали у магазинов. Люди любили дворнягу, которая с детства имела инвалидность, подкармливали и очень расстроились, найдя её мёртвой. Боб лежал в баке вместе с другой собакой мелкой породы, хозяин которой быстро нашёлся и забрал погибшее животное, чтобы похоронить. Тело бездомного пса также предали земле.

Информация о случившемся дошла до губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он поручил сотрудникам станции по борьбе с болезнями животных по Невельскому и Себежскому районам провести проверку. Была организована эксгумация, и при лабораторных исследованиях у Боба обнаружили антиген вируса бешенства. Это послужило поводом для введения карантина на территории очага в Идрице. Там тоже проводили выездную вакцинацию для профилактики бешенства среди домашних кошек и собак и прочие мероприятия, предусмотренные соответствующим указом главы региона.

В начале февраля аналогичные ограничения вводили в Новоржевском муниципальном округе. В зону карантина попала деревня Алтун и прилегающая территория в радиусе чуть более километра.

«На территорию населенного пункта в место, где жители подкармливают бездомных кошек, пришла енотовидная собака. Животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством», - озвучили в правительстве области основания для введения карантина.

Единственное средство борьбы

В 2023 году в Псковской области зафиксировали 9 случаев бешенства среди животных, в 2022 году - 19. За прошедший год инфекцию выявили у трёх енотов, двух лис и бобра, а также у двух кошек и одной собаки.

Домашние питомцы ежегодно попадают в список заражённых, причём ни один из них не был вакцинирован от бешенства. К примеру, летом прошлого года вирус обнаружили у хозяйской кошки в Бежаницах, которая не была привита. Перед тем, как умереть, питомица укусила владелицу.

Похожий случай произошёл в Пскове. Весной 2023-го погиб кот женщины, проживающей на улице Рокоссовского. Четвероногий сбежал на улицу, а после возвращения стал чувствовать себя плохо и скончался. В результате лабораторных исследований подтвердилось бешенство, от которого кот не был защищён.

В обоих случаях вводился карантин, а хозяева наблюдались у врачей и прошли курс вакцинации против опасного заболевания.

«Вакцинация сегодня является единственным средством борьбы с бешенством, она спасает жизни людей и животных. Не забывайте своевременно прививать от бешенства своих питомцев!» - не устают напоминать в областной ветлаборатории.

В этом году случаев заражения домашних животных пока не было, но это не значит, что угрозы не существует. Кошки и собаки, в первую очередь те, которых отпускают на самовыгул, могут заразиться где угодно. Особенно актуальна прививка в преддверии дачного сезона. За городом повышается вероятность контактов четвероногих с дикими животными, которые вполне могут быть носителями вируса бешенства.

Вакцинация от бешенства является бесплатной. В Пскове прививку можно поставить в городской ветсанции в Любятово, в других муниципальных образованиях - в местных станциях по борьбе с болезнями животных. В случае объявления карантина по бешенству в неблагополучном пункте ветслужба проводит подомовой обход населения с целью вакцинации домашних кошек и собак. Также периодически организуются выездные рейды, в ходе которых все желающие могут привить своих питомцев, по договорённости с управляющими компаниями и органами местного самоуправления.

В первом квартале текущего года защиту от бешенства получили 6 тысяч домашних питомцев жителей Псковской области. Председатель областного комитета по ветеринарии Валерий Удалов сообщил, что уже вакцинированы 5762 кошек и собак. Всего за 2024-й год планируется ввести защитный препарат 21 тысяче четвероногих.

Параллельно ведётся иммунизация диких животных - за указанный период в лесных угодьях Псковской области было разложено 138 тысяч доз антирабической вакцины. Специальные лакомства с ампулами внутри, которые пользуются спросом у лесных обитателей, ежегодно раскладывают сотрудники ветслужбы совместно с охотоведами. До конца года они разместят в лесных массивах на территории региона 400 тысяч доз препарата для защиты зверей от бешенства.

Риск заразиться

Что же касается домашних питомцев, прививать их или нет - всегда решают хозяева. Некоторые полагают, что животных, никогда не выходящих из дома, прививать не обязательно. Но, как говорилось выше, жизнь может повернуться иначе.

Псковский зооволонтёр и собаковод Анна Суворова считает, что все домашние животные должны быть вакцинированы в обязательном порядке и ежегодно проходить ревакцинацию.

«Прививать стоит всех - и кошек, и собак, даже тех, которые не выходят на улицу, потому что ситуации бывают абсолютно разные. Иногда надо куда-то уехать вместе с животным, и у него должен быть ветеринарный паспорт с отметками о прививках, в том числе и от бешенства. Без этих прививок вас никуда не пустят. Кроме того, любое домашнее животное может потеряться, это может случиться абсолютно со всеми, зарекаться не стоит. Будет безопаснее, если животное будет привито», - уверена она.

Анна и сама порой задумывается о вакцинации, так как подбирает много бездомных животных. Кошки, а порой и собаки, поступают разные, и риск заразиться всегда есть. Анна Суворова подчеркнула, что ко всем бездомным животным нужно относиться с осторожностью, не стоит бездумно брать в руки каждого встреченного на пути котёнка. Каждый четвероногий, принесённый с улицы, должен пройти строгий карантин. «Почему я не пристраиваю котят с улицы сразу? Они у меня сидят на карантине. Я их прививаю, обрабатываю, вакцинирую. Некоторые берут котят и сразу выставляют посты на пристройство - это неправильно. Животное должно посидеть какое-то время, вы должны убедиться, есть ли у него заболевания. Это может быть не обязательно бешенство, а, например, скрытые кошачьи инфекции. За животным нужно смотреть и изолировать от других», - озвучила она рекомендации тем, кто надумает взять котика или собаку с улицы.

Руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова также считает, что прививки от бешенства и других заболеваний необходимы всем животным. Тем более, что есть возможность вакцинировать питомца бесплатно.

«Обязательно надо этим воспользоваться! Особенно тем животным, которых вывозят на дачу, на прогулки в лес, в деревни. Всем, кто живет за городом постоянно, тоже однозначно надо прививать животных от бешенства. Эта прививка - безопасность и питомца, и хозяина», - заявила зоозащитница.

Она напомнила, что бешенство неизлечимо и смертельно опасно. Поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы не случилось беды.

Вера Короткова заметила, что собаки, проживающие на улице под присмотром кураторов, обычно привиты, как и некоторые домашние на самовыгуле. А вот ситуация с бездомными кошками сложнее, так как многие из них дикие, и их отлов для вакцинации проблематичен. «Есть вакцины, которыми пользуются в лесных хозяйствах. Возможно, стоит перенять их опыт и по этой же схеме привить диких кошек», - отметила руководитель «Зоозащиты» и предположила, что раскладкой лакомств с препаратами для бездомных животных могли бы заняться коммунальщики, которые занимаются обработкой подвалов от паразитов.

Анна Суворова также вспомнила о том, как защищают от бешенства диких зверей. В отношении бездомных кошек и собак эта схема, к сожалению, пока не применяется. Да и лучший способ защиты обитателей улиц от бешенства - это сокращение их количества, считает волонтёр. Работа в данном направлении ведётся на протяжении многих лет, однако ситуацию осложняет то, что популяция безнадзорных кошек и собак регулярно пополняется выкинутыми домашними.

«Это происходит потому, что люди безответственно подходят к вопросу содержания своих питомцев. Я считаю, что давно пора ввести налоги, чтобы котов и собак не брали бездумно. Все домашние животные должны быть чипированы, тогда, возможно, и выкидывать их будут реже. Надо принимать какие-то меры, чтобы люди боялись отправлять своих подопечных на улицу. Пока что у нас это всё процветает: 95 процентов, если не все 99, уличных животных - это бывшие домашние. Зооприюты достаточно успешно работают, в области почти не осталось собак, которые действительно бездомные и плодятся на улицах, они все стерилизованы. Основная масса, которая бродит по городам и весям, - это выброшенные хозяйские собаки», - заявила зооволонтёр.

С уличными котами, по её словам, ситуация аналогичная. Их тоже стерилизуют в неимоверном количестве - этим занимаются и волонтеры, и зоозащитные организации. Но если бы хозяева не плодили и не выкидывали котят, стерилизовали своих питомцев, количество животных во дворах существенно сократилось.

Клинически нездоровы

В целом эксперты отрасли, зоозащитники и обычные горожане отмечают, что количество безнадзорных животных в Пскове с каждым годом постепенно снижается. А вот число диких животных, которые заселяют окраины города, а порой не прочь прогуляться и по центру, растёт. Гарантий, что к людям выйдет именно проглотившая вакцину в лесу особь, абсолютно никаких. Потому-то специалисты и советуют прививать от бешенства всех питомцев, проживающих в городе, а также ни в коем случае не вступать в контакты с их дикими сородичами.

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«Некоторые рыжие уже настолько прикормлены, что специально выходят к людям, к сожалению, многие тянутся к свалкам и помойкам. Однако чаще всего лисы – животные дикие, и вышедшее к людям животное может быть переносчиком бешенства», - предупредил эксперт ФГБУ «Рослесинфорг» Петр Полей. Он призвал придерживаться правила «любая лиса априори больная».

Не нужно подходить, пытаться покормить, погладить, сфотографировать зверя, даже если он выглядит здоровым. Вирус бешенства способен находиться в слюне больного животного за 10 дней до проявления клинических признаков. Заражение человека происходит моментально при укусе, ослюнении, оцарапывании.

Кроме того, обитатели лесов могут оказаться переносчиками других вирусов. Даже кажущиеся безобидными ежи на самом деле способны наградить трогающих их людей целым букетом инфекций.

«Это желтая лихорадка, сальмонеллез, лептоспироз, стригущий лишай. И заразиться можно не только от укуса, но даже от иголок. А сколько в иголках таится других «богатств» – клещи и блохи. Точно не несите ежика в дом – он потенциальная угроза для ваших домашних животных», - призвал Петр Полей.

Встреча с дикими животными может обернуться трагедией именно по вине человека, который пренебрегает правилами безопасности. В МЧС России по Псковской области перечислили рекомендуемые действия на случай неожиданного свидания:

дайте зверю уйти самостоятельно, не делайте резких движений, не кричите, не пытайтесь его прогнать громким шумом и активными действиями;

не подходите и не прикасайтесь, даже если кажется, что животное не опасно;

не поворачиваясь к зверю спиной, медленно отступайте к ближайшему надёжному укрытию;

не выпускайте зверя из поля зрения;

никогда не убегайте от хищника: он легко вас догонит;

не смотрите пристально в глаза зверю, для него это вызов;

не пытайтесь сфотографировать зверя — это может стоить вам жизни;

если обнаружили детенышей диких животных, ни в коем случае не приближайтесь к ним и не трогайте их — родители будут защищать своё потомство;

если животное не нападает, и нет прямой угрозы для жизни, то не используйте средства отпугивания (аэрозольные баллоны, фальшфейер, сигнальная ракетница). В населённом пункте реакция зверя и путь его отступления могут быть неожиданными, а последствия непредсказуемыми. При этом стоит быть готовым к применению спецсредств в критической ситуации.

В ведомстве добавили, что эти правила должны знать не только взрослые, но и дети.

Напомним, что бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь, характеризующаяся тяжелыми поражениями центральной нервной системы. Для домашних питомцев, как и для диких дверей, она смертельна. Человеку в случае контакта с заражённым животным требуется длительная и не слишком приятная антирабическая вакцинация. Избежать этого и защитить братьев меньших не сложно, если соблюдать все перечисленные выше рекомендации.

Ульяна Лаблюк