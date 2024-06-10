Общество

Александра Грацкого оставили под стражей

Псковский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого. Данная информация опубликована на сайте суда.

Александр Грацкий остается под стражей.

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Напомним, экс-заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особом крупном размере. Его задержали на рабочем месте в марте.

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Бывший чиновник подозревается в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.