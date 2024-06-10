Общество

Ремонтируемые школы №2 и №23 в Пскове встретят детей 1 сентября

Школы №2 и №23 в Пскове, в которых в настоящее время идет ремонт, встретят детей 1 сентября. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По второй школе задача стоит, и будем активно стремиться к 1 сентября школу открыть полноценно, - сказал Борис Елкин. - В школе №23 работы также активно ведутся, к 1 сентября планируем завершить».

Градоначальник добавил, что, даже если в школах останутся какие-то работы, их будут завершать осенью, но не в ущерб учебному процессу.

Смотрите также Ремонт школы №2 продолжается в Пскове