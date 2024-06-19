Александр Седунов назвал подготовку к выборам одним из важнейших направлений в работе Общественной палаты

Важнейшие направления в работе Общественной палаты Псковской области — помощь в организации и проведении выборов и поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.
Гость студии отметил, что Общественная палата Псковской области несколько лет назад взяла на себя большой функционал по подготовке общественных наблюдателей.
Второе важное направление в работе Общественной палаты Псковской области — поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. В целом, по мнению Александра Седунова, палата должна работать со всеми актуальными проблемами, которые поступают из муниципальных образований Псковской области.