Общество

Александр Седунов назвал подготовку к выборам одним из важнейших направлений в работе Общественной палаты

Важнейшие направления в работе Общественной палаты Псковской области — помощь в организации и проведении выборов и поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.

Гость студии отметил, что Общественная палата Псковской области несколько лет назад взяла на себя большой функционал по подготовке общественных наблюдателей.

«Я напомню, что был проведен Форум общественных наблюдателей, это интересная хорошая инициатива, которая заслуживает, чтобы ее отметили, и заслуживает продолжения. Поэтому просветить — что такое выборы, какие есть возможности трехдневного голосования и дистанционного электронного голосования, в чем очевидные плюсы участия в этом процессе — мне думается, это одна и самых важных проблем, которая стоит сегодня», - сказал Александр Седунов.

Второе важное направление в работе Общественной палаты Псковской области — поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. В целом, по мнению Александра Седунова, палата должна работать со всеми актуальными проблемами, которые поступают из муниципальных образований Псковской области.