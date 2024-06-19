Подосиновики, боровики и лисички собирают псковские грибники

Подосиновики, боровики и лисички собирают грибники в лесах Псковской области. Снимками они делятся в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Оксана Репина / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»
Грибы собирают, в частности, в Плюсском, Палкинском, Гдовском, Бежаницком районах.
Фото: Марина Соколова / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»
Также в группе делятся снимками собранной земляники. Кроме того, в лесу начинает созревать черника.
Фото: Борис Михайлов / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»