Общество

Подосиновики, боровики и лисички собирают псковские грибники

Подосиновики, боровики и лисички собирают грибники в лесах Псковской области. Снимками они делятся в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Репина / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

Грибы собирают, в частности, в Плюсском, Палкинском, Гдовском, Бежаницком районах.

Фото: Марина Соколова / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

Также в группе делятся снимками собранной земляники. Кроме того, в лесу начинает созревать черника.

Фото: Борис Михайлов / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»