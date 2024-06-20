Общество

Цикл короткометражных фильмов о героях СВО планируют показывать в псковских школах

Цикл короткометражных фильмов о героях СВО планируют показывать в псковских школах в рамках «Уроков мужества». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции, посвящённой V Международному кинофестивалю «Западные ворота», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы знаете, что большое внимание мы уделяли нашим ребятам из 6-й роты. Теперь мы снимаем короткометражный фильм о герое СВО, Герое Российской Федерации, гвардии полковнике Александре Досягаеве, который будет впервые показан на фестивале "Западные ворота". Мы рассчитываем, что это будет целый цикл короткометражных фильмов, которые в том числе во всех школах в обязательном порядке будем показывать в рамках "Уроков мужества"», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что кинофестиваль проходит на Псковской земле уже в пятый раз.

«Западные ворота» пройдут в Пскове с 5 по 7 июля.