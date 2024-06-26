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Игорь Сопов: Все наблюдатели от Общественной палаты являются профессионалами

Все наблюдатели от Общественной палаты Псковской области являются профессионалами. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции, посвященной началу работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Традиционно избирательная комиссия Псковской области работает с Общественной палатой Псковской области по наблюдению за ходом голосования. Как правило, у нас голосование проходит в многодневном режиме, и представители Общественной палаты, наблюдатели, присутствуют на всех избирательных участках. Работать мы начали очень интенсивно с 2020 года, даем положительную оценку работе Общественной палаты Псковской области в плане помощи по подготовке и проведению избирательных кампаний», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что все наблюдатели, которые находятся на избирательных участках от Общественной палаты, - это профессионалы.

«Профессиональные наблюдатели всегда могут разъяснить избирателям, другим наблюдателям, что происходит на избирательном участке. Для нас это очень важно. И в настоящий момент, когда мы готовимся к Единому дню голосования 2024 года, который пройдет 8 сентября, мы также даем старт подготовке наблюдателей и приглашаем их на избирательные участки», - добавил Игорь Сопов.

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Напомним, в сентябре в Псковской области пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.